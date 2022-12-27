Полтора года ада: жена Пономаренко рассказала о тяжелых днях борьбы артиста

Вдова звезды «Кривого зеркала» и «Аншлага» видела, как супруг таял на глазах. Медицина оказалась бессильной перед раком желудка.

Последние полтора года звезды «Кривого зеркала» и «Аншлага» Александра Пономаренко были настоящим адом. Горе в одночасье перечеркнуло прежнюю жизнь всей семьи артиста, на глазах которой он угасал, терял силы, но не оптимизм и чувство юмора.

Обратный отсчет

А начиналось, по словам супруги знаменитости Анны, все постепенно. Иногда знаменитость даже госпитализировали с приступами, но после первой помощи он возвращался домой — работа не оставляла выбора, и здоровье в этом плотном графике было на последнем месте.

«Врачи рекомендовали обследование. Но Саша его все время откладывал, ему не хватало времени из-за работы, а потом было уже слишком поздно. Дошло до того, что о диагнозе мы узнали, когда Саше провели экстренную операцию из-за язвы. Медики взяли у него анализы, они и показали нерадостный диагноз», — поделилась подробностями Анна в интервью KP.RU.

С того момента начался обратный отсчет. Уже, естественно, было не до работы, стояла другая задача — собрать деньги на лечение. Все до последней копейки отдал в пользу артиста его родной брат Валерий. При этом сам тоже остался без работы.

«Да, у него не было выступлений, потому что их бренд — братья Пономаренко. Они не разделимы, как в жизни, так и на сцене. Поэтому, когда Саша потерял возможность продолжать выступления, Валерий тоже вынуждено остался без работы», — добавила она.

Однако даже в таких тяжелых обстоятельствах надежда вернуться на сцену не покидала ни одного, ни другого. Они даже планировали концерты, но в итоге приходилось все отменять — болезнь не давала никаких шансов: быстро прогрессировала, и Александр стремительно терял вес и силы.

«Сначала Александр потерял силу, потом начал терять вес, потом стали угасать функции организма, кровь была плохая. Такое угасание пошло с конца лета. Начались сильные отеки. Он потерял около 30 килограммов веса. Это было очень ощутимо. Ведь изначальный вес был 77-78 килограммов, а потом стал около 45 килограммов», — говорит Анна.

Пытаясь сделать все возможное для юмориста, родные даже обращались за помощью знахарки. Но то ли по стечению обстоятельств, то ли нет, ему стало еще хуже. Травница при этом обвиняла артиста в том, что он сам не борется за свою жизнь.

«Сложно говорить, сами травы повлияли на ухудшение его состояния или это было естественно. Она говорила, что травы направлены на восстановление сосудов, пострадавших органов. Но желудок Саши просто не мог принимать травы. Мы начали ей об этом говорить, и тут она показала совсем другое лицо», — вспомнила она.

Ветров рыдал в трубку

И тем не менее борьба за жизнь продолжалась всеми возможными способами. Семья залазила в большие долги, чтобы продлить жизнь знаменитости. Но на серьезное лечение этого не хватало. Чтобы получить медицинскую помощь в Европе, требовался депозит в 300 тысяч Евро, а семья набрала всего 250 тысяч рублей — помощь поклонников. Поэтому о лечении за границей речи не шло. Хотя и друзья юмориста помогали чем могли. В том числе коллеги Евгения Петросяна.

«Сам Петросян не выходил на связь. А вот юморист Геннадий Ветров тяжело воспринял новости, он навзрыд рыдал в трубку. Он щедро помогал», — отметила Анна.

Шутил до последних дней

В последние две недели жизни артист уже не вставал с постели и даже не разговаривал, но каким-то чудесным образом умудрялся создавать настроение близким — с этим талантом он родился, его не растерял до самых последних мгновений. И силу духа, конечно.

«Он шутил до последней возможности. И за три дня до смерти, когда к нему приехал 11-летний внук в гости, он читал ему „Бородино“. В какой-то момент Саша запнулся и сказал, что не помнит дальше текст. Внук ему помог договорить. Помню одну из его последних шуток. После очередного ухудшения здоровья, он понимал, что у него сильно нарушена дикция. Он делал гимнастику для рта. И в какой-то момент у него получился крик. От него даже отскочила медсестра от испуга», — рассказала жена юмориста.

Не бойся, я с тобой

До ее дня рождения артист в итоге не дожил всего один день, но даже в этом безнадежном случае сумел позаботиться о подарке, как будто предвидел смерть. Получила она его после смерти Александра — это был букет и открытка с обнадеживающим посланием.

«В открытке Саша написал, что он всегда будет рядом…» — поделилась Анна.

Сейчас, признается она, ей сложно говорить о том, можно ли было ли спасти мужа, обратись они к врачам вовремя. С одной стороны, она видела, как недуг день за днем одерживал верх над Александром, с другой, кто знает, как бы все сложилось, если бы все те люди, которые были на похоронах, помогли рублем. По словам Анны, большинство из них не знали о беде, и за это ее мучает совесть.

«Когда речь шла об эфире на федеральном канале, чтобы собрать деньги, мы сомневались, стоит ли нам выступать. Мы выступили, началась колоссальная поддержка, нам стали звонить коллеги, люди стала присылать деньги. Но многие все равно не знали о болезни. Поэтому я испытываю вину, думая, стоило ли трубить об этом везде. Потому что мы своими силами сделали то, что могли, но этого было недостаточно», — сожалеет вдова Пономаренко.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как проходили похороны Александра Пономаренко на его родине в Новочеркасске.