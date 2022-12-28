Нож в спину: Зеленского убьет кто-то из ближайшего окружения

|
Анна Гончаренко
Анна Гончаренко Эксклюзив 111

Политолог Мезюхо выдвинул теорию о гибели Зеленского от рук иностранных наемников

Фото, видео: Zuma / ТАСС; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Украинский кризис

Возможно, покровители из США уготовили для предводителя киевского режима «особую» судьбу.

Гибель Владимира Зеленского может наступить от «руки» иностранных наемников. Такую вполне вероятную теорию озвучил политолог Иван Мезюхо.

По словам эксперта, число наемников, воюющих за киевский режим в десятки раз превышает официальные данные. Иван Мезюхо напомнил, как в самом начале специальной военной операции России Владимир Зеленский изъявлял желание принять в свои ряды как можно больше иностранцев.

«А потом он перестал об этом говорить и обществу стал навязываться миф о героической украинской армии, о том, что им никто не нужен, только амуниция, вооружение, боеприпасы и деньги. Я думаю, за закрытыми дверями с американским президентом Джо Байденом он обсуждал вопрос о поставке живой силы», — объяснил политолог.

Интересно, что иностранные боевики могут находиться и в личной охране украинского президента. Возможно, покровители Зеленского специально приставили к нему «своих людей», чтобы не охранять, а сдерживать.

«Мы не знаем, кто на самом деле охраняет президента. Может, у него охрана это тоже наемники. И охрана ли это? Или это лица, которые удерживают, и которые, в случае необходимости, могут его ликвидировать», — рассказал Иван Мезюхо.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что украинские пленные сообщили о колоссальных потерях ВСУ.

Тема:
Украинский кризис
28 дек
Весной будет страшно: чем обернется безразличие ВСУ к брошенным трупам солдат
28 дек
ВС РФ продолжают лишать ВСУ военной техники США и Германии
28 дек
Российская армия разгромила ВСУ возле Красного Лимана, уничтожив 170 боевиков
28 дек
Россия предупредила НАТО о последствиях раздачи цифрового оружия через Украину
28 дек
Экс-канцлер ФРГ Меркель исключила участие в урегулировании конфликта на Украине
28 дек
На Украине сообщили о повреждении более 700 объектов критической инфраструктуры
27 дек
Росгвардейцы обнаружили тайники с оружием и боеприпасами ВСУ в ЛНР
27 дек
ВСУ отправляют новые штурмовые группы в район Кременной, потому что старые «кончились»
27 дек
Лавров: Киеву лучше выполнить условия Москвы по демилитаризации как можно скорее
27 дек
Генсек ООН назвал условие для готовности стать посредником в украинском кризисе
-2° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
69.93
1.48 74.18
1.56
🧙‍♀ Гороскоп для всех знаков зодиака на 28 декабря

Последние новости

19:38
Загнанный в угол зверь: как ловили «рыбинского маньяка»
19:23
«Копейки в кармане»: Лолита откровенно рассказала о голодных временах
19:04
Нож в спину: Зеленского убьет кто-то из ближайшего окружения
18:44
Бутусов заявил, что рок утратил свою популярность
18:35
Белоруссия хочет стать площадкой для переговоров России и Украины
18:22
«Уже неинтересно»: Пригожин высказался о провокационном фото Мадонны

Сейчас читают

«Ровно 100 долларов в кармане»: как Лолита осталась без банкета из-за бедности
Из-за чего смартфон может взорваться прямо в руках
Тихановская хочет украсть Новый год у белорусов
Как семьям с детьми и беременным будут выплачивать пособия в 2023 году

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023