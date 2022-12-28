«Сотнями каждый день»: украинские пленные сообщили о колоссальных потерях ВСУ

Раненых и убитых украинских солдат с передовой никто не забирает — командованию до них нет дела.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) ежедневно несут колоссальные потери. Об этом сообщили сами украинские солдаты, взятые в плен российскими бойцами.

«Командир роты был приблизительно 7 ноября — ранен, отправлен в больницу, позывной „Маэстро“. Помощник командира „Бандерос“ тоже был ранен, мина рядом разорвалась. Тоже его списали в больницу… Очень много трехсотых (раненых — Прим. ред.). Сотнями каждый день. У нас каждый день два-три трехсотых», — рассказал пленный военнослужащий ВСУ Сергей Мищан.

Он также сообщил, что проходил 20-дневную подготовку на военной базе в Великобритании, после чего вместе с другими украинскими солдатами был сразу отправлен на передовую в Донбассе.

После этого, по словам Мищана, о них словно забыли. Всего один раз их подразделение выводили в соседнее село «помыться и побриться», остальное время они находились «как бомжи в окопе». Провиант тоже был скудным, говорит пленный, — сухпайков не хватало, и они были некачественными. Обещанной ротации украинские солдаты так и не дождались, а вскоре попали в окружение и сдались в плен.

«У нас было два блиндажа близко — 15 метров один от другого, но бестолково выкопаны. Ваши парни обошли нас вокруг — пули свистели отовсюду — предложили сдаться и пообещали, что будем живы. Мы поняли, что в окружении, наш командир что-то пытался доложить по рации, но я так понял, там на связь не вышли, и мы приняли решение сдаться, чтобы выжить», — рассказал Мищан.

Он также пожаловался, что раненых и убитых украинских солдат с передовой никто не забирает, командованию на них просто плевать.

Другой военнопленный Владимир Олежко рассказал, что его с сослуживцами вывезли на позицию, где не было ни окопов, ни других укреплений, и просто бросили.

«Сидели мы там сутки, замерзшие. Начался стрелковый бой. Так как половина подразделения уже полегла, мы приняли решение сдаться. Потому что бой был бессмысленным, ничего не решал. Командир был убит, нас осталось четверо. Русские солдаты повалили через посадку. Мы сдались», — сообщил военнослужащий.

По словам Олежко, российские бойцы обращались с пленными достойно, угроз и насилия с их стороны не было.

«Они сказали, ничего с вами не будет, будете жить. Все будет нормально, если не будете дергаться, делать лишних телодвижений и слушать приказы. Рассказывают, что зверства, но я уже больше суток в плену, не могу этого сказать. Если честно, то мне и сухпаек российский дали, и воду, и сигареты», — рассказал пленный.

Он также заявил, что никогда не поддерживал украинского президента Владимира Зеленского и не скрывал своей позиции. Воевать, по словам Олежко, у него нет желания.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что украинские пленные пожаловались на «скотское» отношение к солдатам в ВСУ.