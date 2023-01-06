Подарок к Старому Новому году: в Россию идет аномальное потепление

|
Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 39

Метеоролог Шувалов: в Россию придет аномальное тепло

Подарок к Старому Новому году: в Россию идет аномальное потепление

Фото: www.globallookpress.com / Nikolay Gyngazov

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

На днях морозы достигнут своего пика и начнут отступать.

Уже 7–8 января в России начнется потепление. Об этом URA.RU рассказал метеоролог Александр Шувалов.

По его словам, морозы в центре страны достигнут своего пика с 6 по 9 января и начнут постепенно отступать.

«На рубеже 12–13 января, подарок к Старому Новому году, будет повышение температуры на западе территории — это Псков, Смоленск, и на юге — Белгород, Курск, Воронеж. И скорее всего это будут уже +1 или -1 градус», — рассказал Александр Шувалов.

А 14 января оттепель придет к москвичам. После 25-градусных морозов в столице ожидается нулевая температура.
На Урале морозы до -35 градусов постоят около недели, а затем потеплеет до минус 8 — минус 3.

Недавно была информация о том, что погода в Москве может побить рекорд 50-летней давности. В частности, теплый сектор приходящего циклона буквально накроет столицу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, какая погода ожидает жителей московского региона на Рождество.

Тема:
Погода
4 янв
«Самая холодная пятидневка»: россиян предупредили об аномальных морозах
1 янв
Какая погода ожидает жителей московского региона на Рождество?
1 янв
Все течет, все меняется: погода в Москве может побить рекорд 50-летней давности
31 дек
Снег, дождь или ветер: на что укажет погода в новогоднюю ночь 31 декабря
29 дек
В Приморье из-за снежного коллапса спасатели вызволили жителей на вертолете
28 дек
Огромная сосулька чуть не убила генерала МЧС в Москве
28 дек
Жаркий Кувейт завалило снегом
28 дек
Непогода в Москве ломает людям ноги: в травмпунктах очереди
27 дек
Розовое полярное сияние окрасило небо над Мурманской областью
27 дек
«Есть сомнения»: синоптик предсказал погоду в Москве и Петербурге в Новый год
-20° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 70%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Семья, любовь и боль: что ждет знаки зодиака в Волчье полнолуние 7 января

Последние новости

16:08
Рождество Христово: история, колядки, приметы и гадания
15:54
Болезнь Стивена Хокинга: что такое амиотрофический склероз и как от него спастись
15:37
Подарок к Старому Новому году: в Россию идет аномальное потепление
15:19
В КГБ Белоруссии заявили о проведении антитеррористических учений
15:06
В Штатах призвали не давать Зеленскому денег после отказа от перемирия
14:57
Российские военные уничтожили украинскую технику в ДНР и Запорожской области

Сейчас читают

Украинские террористы второй раз с начала режима тишины атаковали Донецк
Актер Максим Дрозд попал в больницу с травмой ноги, шрамами и гематомами
За ширмой творится ад: психиатр рассказал, что происходит с принцем Гарри и причем здесь леди Ди
«Подождите до следующей зимы»: экс-разведчик США Риттер оценил шанс Залужного стать главой Украины

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023