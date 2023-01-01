Какая погода ожидает жителей московского региона на Рождество?

Сейчас над всей территорией европейской части страны установилось невероятное, очень сильное потепление, связанное с так называемой циклонической деятельностью.

Похолодание в столичном регионе ожидается к концу следующей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Значительное понижение температуры произойдет после четвертого числа», — уточнил руководитель Роман Вильфанд в интервью Интерфаксу.

С его слов, сейчас над всей территорией европейской части страны установилось «невероятное, очень сильное потепление», связанное с так называемой «циклонической деятельностью». Температура воздуха приближается к рекордным показателям и превышает норму на несколько градусов. При этом уже в среду она начнет понижаться.

«Рождество будет ух какое морозное», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

К слову, недавно была информация о том, что погода в Москве может побить рекорд 50-летней давности. В частности, теплый сектор приходящего циклона буквально накроет столицу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как жаркий Кувейт завалило снегом.