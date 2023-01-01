Какая погода ожидает жителей московского региона на Рождество?

|
Виктор Резнов
Виктор Резнов 837

Руководитель Гидрометцентра Вильфанд: московское Рождество будет морозным

Какая погода ожидает жителей московского региона на Рождество?

Фото: www.globallookpress.com / Konstantin Kokoshkin

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Сейчас над всей территорией европейской части страны установилось невероятное, очень сильное потепление, связанное с так называемой циклонической деятельностью.

Похолодание в столичном регионе ожидается к концу следующей недели. Об этом сообщили в Гидрометцентре России.

«Значительное понижение температуры произойдет после четвертого числа», — уточнил руководитель Роман Вильфанд в интервью Интерфаксу.

С его слов, сейчас над всей территорией европейской части страны установилось «невероятное, очень сильное потепление», связанное с так называемой «циклонической деятельностью». Температура воздуха приближается к рекордным показателям и превышает норму на несколько градусов. При этом уже в среду она начнет понижаться.

«Рождество будет ух какое морозное», — подчеркнул глава Гидрометцентра.

К слову, недавно была информация о том, что погода в Москве может побить рекорд 50-летней давности. В частности, теплый сектор приходящего циклона буквально накроет столицу.

Ранее 5-tv.ru писал о том, как жаркий Кувейт завалило снегом.

Тема:
Погода
1 янв
Все течет, все меняется: погода в Москве может побить рекорд 50-летней давности
31 дек
Снег, дождь или ветер: на что укажет погода в новогоднюю ночь 31 декабря
29 дек
В Приморье из-за снежного коллапса спасатели вызволили жителей на вертолете
28 дек
Огромная сосулька чуть не убила генерала МЧС в Москве
28 дек
Жаркий Кувейт завалило снегом
28 дек
Непогода в Москве ломает людям ноги: в травмпунктах очереди
27 дек
Розовое полярное сияние окрасило небо над Мурманской областью
27 дек
«Есть сомнения»: синоптик предсказал погоду в Москве и Петербурге в Новый год
26 дек
Мороз, оттепель и другие сюрпризы: какая погода ждет москвичей в новогоднюю ночь
24 дек
Холода, снег или оттепель? Какая погода будет в Москве в новогоднюю ночь
+2° Атмосферное давление 755 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
Стрельцам — спортзал, Близнецам — диета: гороскоп здоровья на январь 2023...

Последние новости

16:41
«Капризны и агрессивны»: почему развалились браки актеров Ливанова и Николаева
16:24
Беспрецедентные повреждения: в «Укрэнерго» оценили ущерб энергоинфраструктуры
16:07
Российские военные сорвали планы Киева по террористическим атакам РФ
15:53
Умерла певица Анита Поинтер из группы The Pointer Sisters
15:41
Какая погода ожидает жителей московского региона на Рождество?
15:27
Водитель каршеринга насмерть сбил малыша в Ленобласти: жуткие подробности

Сейчас читают

Жизнь — сложная штука: Антон Привольнов честно о разводе и наследственной болезни
Грузчика засосало в двигатель самолета в аэропорту — видео
Пожар в деревянном ресторане в центре Москвы: кадры с места ЧП 
Как обухом по голове: Никоненко в шоке из-за смерти своего друга Артемьева

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023