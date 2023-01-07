Причиной исчезновения Кравченко мог стать алкоголь: «Не буду скрывать, люблю пиво»

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Игорь Рязов
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Причиной исчезновения звезды сериала «Сваты» Татьяны Кравченко мог стать алкоголь

Причиной исчезновения Кравченко мог стать алкоголь: «Не буду скрывать, люблю пиво»

Фото: www.globallookpress.com / Anatoly Lomohov

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Звезда «Сватов» на новогодних праздниках внезапно не вышла на сцену. Никто не смог дозвониться до актрисы, так что ее заменила коллега. В срыве спектакля артистку обвиняли и ранее.

Причиной недавнего таинственного исчезновения актрисы Татьяны Кравченко, известной по роли Валентины Будько в сериале «Сваты», мог стать алкоголь. Об этом сообщает портал tvcentr.

«Главная звезда сериала „Сваты“ сейчас переживает не лучший период. По слухам, женщина находится в тяжелой депрессии из-за окончания сериала и смерти своего близкого друга. Фанаты уверены, что Татьяна Кравченко нашла свое успокоение в алкогольных напитках», — говорится в статье.

Татьяна Кравченко ранее не появилась на сцене со спектаклем «Гвоздь сезона, или все билеты проданы» во Дворце искусств Ленинградской области. Коллеги так и не смогли дозвониться до артистки, так что ее заменила Зоя Буряк.

Вскоре появились слухи, что на исчезновение Татьяны Кравченко 4 января могла повлиять смерть экс-председателя Верховного Совета РСФСР Руслана Хасбулатова. Он был давним и близким приятелем артистки. Сама она ситуацию никак не комментировала.

При этом многие вспомнили фразу актрисы, которую она произнесла в 2017 году в интервью воронежскому агентству «Горком 36» после спектакля с Александром Панкратовым-Черным.

«Я не буду скрывать, что люблю пиво, да и вообще к алкоголю нормально отношусь. Но это никогда не мешало моей работе! Я никогда в жизни не срывала спектаклей! Ведь что такое срыв? Это если артист не приехал, без предупреждения. Или пришел таким пьяным, что упал у занавеса. Со мной такого не происходило, и все, что было написано в прессе — самый настоящий поклеп!» — заверяла актриса.

Эта реплика Татьяны Кравченко стала ее ответом на просьбу прокомментировать скандал со срывом спектакля в Екатеринбурге. Тогда СМИ сообщали, что актриса не вышла на сцену из-за алкогольного опьянения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что актер Станислав Садальский прекратил работу с Татьяной Кравченко после ее пропажи. Внезапное исчезновение актрисы привело его в бешенство, ведь тем самым она подвела коллег и зрителей. По словам знаменитости, возникло даже предложение взломать дверь квартиры Татьяны Кравченко.

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