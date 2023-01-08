Две ТЭС получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ в ДНР

|
Светлана Шевченко
Светлана Шевченко Светлана Шевченко Журналист Вконтакте 51

Предварительно, по данным республиканских властей есть пострадавшие.

Две ТЭС получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ в ДНР

Фото: Спринчак Валентин / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Спецоперация

Две теплоэлектростанции (ТЭС) получили повреждения после обстрела Вооруженных сил Украины (ВСУ) населенных пунктов Новый свет и Зугрэс в Донецкой народной республике (ДНР). Об этом сообщается в отчете представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военным преступлениями Украины (СЦКК).

Зафиксированы повреждения инфраструктуры Старобешевской и Зуевской ТЭС. Предварительно в Новом свете есть пострадавшие. Так же по данным на утро 8 января под обстрел попало здание автомагазина в поселке Еленовска.

Новый Свет и Зугрэс уже не первый день находятся под атакой украинских националистов. Ранее по населенным пунктам были выпущены шесть ракет из РСЗО и одна «Точка-У». За последние сутки установлено, что ранения получили двое гражданских в Горловке и Донецке.

Тема:
Спецоперация
8 янв
Рано хоронили: танки доказали эффективность в ходе СВО и начали применяться по-новому
8 янв
Цветок возмездия: воинскую часть ВСУ уничтожили минометом «Тюльпан»
8 янв
Украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29
8 янв
Глава Донецкой ВГА Кириленко сообщил о повреждении промышленной инфраструктуры
8 янв
В США осознали готовность России довести спецоперацию до успешного финала
7 янв
Военный эксперт: Зеленский показал, «чем» является, отказавшись от перемирия
7 янв
Перехитрить и уничтожить: уникальные кадры танковой дуэли в зоне СВО
7 янв
Как повлияет нарушение Зеленским рождественского перемирия на ход СВО
7 янв
Пристайко заявил о колоссальных потерях со стороны Украины: «Мы теряем людей всюду!»
7 янв
Военные РФ отразили атаки ВСУ на нескольких направлениях
-18° Атмосферное давление 773 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
70.34
-1.64 75.66
-0.42
🧙‍♀ Гороскоп на 8 января для всех знаков зодиака

Последние новости

12:22
«Бедствие будете объявлять?» — переговоры с экипажем застрявшего в сугробе самолета
12:07
Орбакайте оставили с носом: кому досталась квартира Моисеева в Юрмале
11:40
Чисто сработано: российские ПВО перехватили ракету ВСУ, летящую в ТЭС
11:23
Американский политик Янг назвал отрицание нацизма на Украине ложью и самообманом
11:02
Две ТЭС получили повреждения при обстреле со стороны ВСУ в ДНР
10:44
SCMP: в КНР скончались 20 ведущих ученых-инженеров после отмены антиковидных мер

Сейчас читают

Канделаки предупредила Прусикина о последствиях «катания на кресте»
Нового спикера палаты представителей США уличили в порочной связи с Зеленским
Автомобиль отбросило, словно игрушечный: последствия взрыва в Хасавюрте
«Дикий ребенок»: вспыли подробности первого сексуального опыта принца Гарри

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023