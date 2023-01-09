Появились доказательства того, что ВСУ готовят из детей террористов-смертников
Спецслужбы ЛНР: боевики ВСУ учат украинских детей делать пояс смертников
Фото, видео: www.globallookpress.com / Florian Bachmeier; 5-tv.ru
Пугающие находки обнаружили на территории детского оздоровительного лагеря.
Украинские боевики под руководством иностранных инструкторов учили детей создавать пояса смертников. К диверсионной работе, подростков от 12 лет, готовили на территории оздоровительного лагеря «Лесная сказка». Именно там спецслужбы ЛНР нашли шокирующие доказательства. Причем вся программа обучения была одобрена министерством образования Украины.
«Здесь находился инструктор по минно-взрывному делу. Даже есть наглядное пособие. На чем обучали. Вот дети от 12 лет у них умеют взрывать», — рассказывают разведчики.
Детей также учили тому, как стрелять из западного оружия. В коридорах развешены многочисленные плакаты, например, как вести бой или работать со взрывоопасными материалами. Кроме того, спецслужбы ЛНР нашли карты с расположениями патрулей украинских националистов.
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