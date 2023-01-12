Снегопад вызвал в Дагестане транспортный коллапс и радость у жителей

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Даже взрослые жители Махачкалы радуются как дети.

Фото, видео: © РИА Новости / Валерий Мельников; 5-tv.ru

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Погода

На юге России, где настоящей зимы почти не бывает, сегодня праздник. Дагестан замело снегом. Причем, таких сугробов там не видели много лет! Они по колено, дороги замело, движение встало. А люди радуются. И даже устроили массовые гуляния на городских площадях по случаю снежного коллапса. Мурад Магомедов проникся настроением.

Снежный апокалипсис наступил в самом южном регионе страны. За последние сутки в Махачкале выпало так много снега, что город парализовало. Линейкой измерим среднюю высоту снежного покрова — 25 сантиметров. И это аномально много для приморского южного города.

Дороги замело. Не привычные к снегу водители пытаются ездить на летних колесах. Буксуют, рискуют. Еще и светофоры на перекрестках не работают из-за сбоя электроэнергии. И все же водители такой погоде рады. Что уж говорить про автомобилистов, если не все пешеходы смогли сразу перестроиться под снежную погоду. Видимо, по привычке махачкалинец в майке вышел на пробежку. На улице сугробы, а девушка надела туфельки на каблуках — зато в цвет шубы.

«За последние десять лет я впервые вижу столько снега за один день», — делится впечатлениями житель Махачкалы Арсен Сардаров.

Как снег на голову. Общественного транспорта мало. Тротуары не расчищены. Люди с трудом пробираются через сугробы. И тем не менее горожане счастливы.

«Особенно за детей рады, давно не было снега, какая прелесть, могут поиграть в снежки», — рассказывает жительница Махачкалы Светлана.

Из-за непогоды 60 тысяч жителей Дагестана остались без света. Сейчас специалисты в тяжелых условиях пытаются восстановить энергоснабжение. Люди дома не сидят, выходят на прогулки.

«Хорошая погода. Зима должна быть зимой. Если еще столько же выпадет, буду рад», — заявляет житель Махачкалы Хайбулла Хайбуллаев.

Снегопад начался еще вечером — улицы сразу же заполнили радостные местные жители. Кто-то даже прокатился на санках, правда, с риском для жизни. Кто-то соорудил сани с «Приорой». А на центральной площади люди устроили настоящие народные гуляния с зажигательными танцами и песнями. Вот только синоптики уже сказали — завтра Дагестан ждет потепление. Снег растает, и зимний праздник закончится.

«Температура поднимется, будут плюсовые значения. В Дагестане продолжится теплая весенняя погода», — сообщил начальник дагестанского Гидрометцентра Дадашаев Абдулгалим.

Сейчас во дворах все играют в снежки, многие не пошли в школу, и не потому что просто не смогли добраться до школы, просто не хотели упускать такую возможность.

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