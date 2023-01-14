Попытка Яны Чуриковой почтить память великой актрисы перессорила подписчиков
Долгие годы знаменитым однофамильцам приписывают родство. Кто же Инна Чурикова Яне — мама? Может быть бабушка?
Фото: Станислав Красильников / ТАСС
Российская телеведущая Яна Чурикова выложила публикацию в память об ушедшей актрисе Инне Чуриковой. Однако вместо выражения соболезнований знаменитость спровоцировала интересные обсуждения в комментариях.
Общественность не может определиться: является ли Яна дочерью Инны. Поклонники считают, что женщины похожи друг на друга как две капли воды.
Умерла актриса Инна Чурикова.
«Искренние соболезнования вашей семье, очень большая потеря»
«Причем тут семья Яны?»
«Так это ее бабушка. Поэтому Яна так похожа»
«Ага, и в 35 лет Инна стала бабушкой Яны», — развернули диалог поклонники в социальной сети.
Схожие черты лица и одинаковая фамилия буквально сбили с толку многих. Но, действительно, Инна и Яна Чурикова не являются родственницами, как многие предположили.
«Они не родственницы, почитайте в интернете, сама Яна много раз говорила об этом!»;
«Похоже тут никто не в курсе, Инна Чурикова не была Яне родственницей. Но обе шикарны»;
«А чем соболезнуют именно Яне. Они не родственницы. Хотя действительно даже внешне похожи»;
«Инна Чурикова не мама Яны. Мы все потеряли легенду и великую актрису», — подчеркнули комментаторы.
Пользователи сети считают, что Инна Михайловна — мама Яны Чуриковой.
Некоторые пользователи даже отметили, что Яна Чурикова решила попиариться на смерти знаменитой актрисой, так как спор об их родстве продолжает не первый год.
«Инна Чурикова — глыба! Но, Яна, это похоже на хайп. Вы же не можете не знать, что большинство уверены, что вы родственники», — пишут в комментариях к публикации.
Инны Михайловны не стало 14 января. Новость о ее смерти сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер. Муж артистки режиссер Глеб Панфилов тяжело переносит гибель возлюбленной. Вместе они пожили более 50 лет.
Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории любви Чуриковой и Панфилова.
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