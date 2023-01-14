Попытка Яны Чуриковой почтить память великой актрисы перессорила подписчиков

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 756

Долгие годы знаменитым однофамильцам приписывают родство. Кто же Инна Чурикова Яне — мама? Может быть бабушка?

Попытка Яны Чуриковой почтить память великой актрисы перессорила подписчиков

Фото: Станислав Красильников / ТАСС

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Российская телеведущая Яна Чурикова выложила публикацию в память об ушедшей актрисе Инне Чуриковой. Однако вместо выражения соболезнований знаменитость спровоцировала интересные обсуждения в комментариях.

Общественность не может определиться: является ли Яна дочерью Инны. Поклонники считают, что женщины похожи друг на друга как две капли воды.

умерла актриса Инна ЧуриковаУмерла актриса Инна Чурикова. Фото: www.globallookpress.com / Natalia Shakhanova

«Искренние соболезнования вашей семье, очень большая потеря»

«Причем тут семья Яны?»

«Так это ее бабушка. Поэтому Яна так похожа»

«Ага, и в 35 лет Инна стала бабушкой Яны», — развернули диалог поклонники в социальной сети.

Схожие черты лица и одинаковая фамилия буквально сбили с толку многих. Но, действительно, Инна и Яна Чурикова не являются родственницами, как многие предположили.

«Они не родственницы, почитайте в интернете, сама Яна много раз говорила об этом!»;

«Похоже тут никто не в курсе, Инна Чурикова не была Яне родственницей. Но обе шикарны»;

«А чем соболезнуют именно Яне. Они не родственницы. Хотя действительно даже внешне похожи»;

«Инна Чурикова не мама Яны. Мы все потеряли легенду и великую актрису», — подчеркнули комментаторы.

Пользователи сети считают, что Инна Михайловна - мама Яны ЧуриковойПользователи сети считают, что Инна Михайловна — мама Яны Чуриковой. Фото: Instagram* / yana_chu

Некоторые пользователи даже отметили, что Яна Чурикова решила попиариться на смерти знаменитой актрисой, так как спор об их родстве продолжает не первый год.

«Инна Чурикова — глыба! Но, Яна, это похоже на хайп. Вы же не можете не знать, что большинство уверены, что вы родственники», — пишут в комментариях к публикации.

Инны Михайловны не стало 14 января. Новость о ее смерти сообщил директор театра Ленком Марк Варшавер. Муж артистки режиссер Глеб Панфилов тяжело переносит гибель возлюбленной. Вместе они пожили более 50 лет.

Ранее 5-tv.ru рассказывал об истории любви Чуриковой и Панфилова.

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