Награжденные Путиным герои спецоперации показали несение службы на передовой
Старый Новый год бойцы встречают почти также, как и 31 декабря. Здесь тепло. Даже уютно. Но каждый из них — в любой момент — готов к бою.
Фото, видео: Федосеев Лев / ТАСС; 5-tv.ru
Темп на 2023 год задается экстраординарный, потому что время экстраординарное. Против России идет дистанционная, руками украинцев, военная операция на фронте и неприкрытая экономическая война по всему миру. Главный итог ушедшего 2022 года — то, что наша страна успешно отразила этот санкционный блицкриг. Мы выстояли — это подчеркнул президент и на совещании с правительством.
И во время традиционной новогодней речи, я уверен, все ее смотрели, глава государства впервые обращался к нам не из Москвы, а из военного штаба, и за его плечами была не Спасская башня с курантами, а российские солдаты и офицеры, награжденные за мужество и героизм.
Это был неожиданный, но вполне логичный шаг для президента — записать новогоднее видеообращение вместе с главными героями этого года — военными.
Награжденные, после короткой увольнительной на праздники, уже вернулись в свои воинские части. Потому что это для них — работа. Тяжелая, смертельно опасная, но необходимая.
Когда я говорю герои — я имею в виду не только награжденных «звездой» — каждый, кто сейчас защищает нашу страну на передовой — герой. Будь то контрактник, доброволец, мобилизованный или ополченец. Все они герои.
Репортаж Эмиля Тимашева с передовой.
В блиндажах 205-й бригады — скромные новогодние украшения. Старый Новый год бойцы встречают почти также, как и 31 декабря. Здесь тепло. Даже уютно. Но каждый из них — в любой момент — готов к бою.
Это передний край обороны на Херсонском направлении. Противник находится на том берегу и здесь практически никогда не затихают автоматные очереди и взрывы. Можно даже разглядеть боевиков, если вдруг они решат приблизиться к нашим укреплениям.
Джабраил Юсупов — оператор беспилотника. Его «птичка» может разглядеть даже хорошо замаскированную технику и укрепрайон. Точные данные — залог успешных операций. Без них — не было бы атак наших штурмовиков. За безупречную работу получил медаль маршала Жукова.
«Были уничтожены минометы 120-е, которые были обнаружены, уничтожены опорные пункты противника. В течение пяти месяцев старался каждый день кошмарить. Наверное, два десятка легкобронированной техники есть», — рассказал Джабраил Юсупов.
Орден мужества — у командира роты с позывным «Саратов». Он со своими бойцами брал Снегиревку. Тот бой помнит в мельчайших деталях.
«Заняли позиции свои, начали зарываться, окапываться. Противник никаких действий не вел, но потом начался артобстрел. Очень резко. Они просто сутки кормили нас артой. И после этого уже были стрелковые бои. Не очень близко — 500 метров. Они пытались подойти, но мы им не давали», — рассказал военнослужащий.
Каждый день — новый подвиг. И новые герои. Стрелки, артиллеристы, летчики, медики, танкисты.
На херсонском направлении работает не только артиллерия, но и танковые подразделения. Вот такой хорошо замаскированный Т-72 выезжает на огневые рубежи и отрабатывает по технике противника на том берегу Днепра.
По данным разведки, за рекой замечен вражеский БТР. Экипаж тут же выдвигается на огневой рубеж. Задача танкистов — быстро среагировать, занять позицию и поддержать нашу артиллерию огнем.
С момента приказа экипажу прошло чуть больше 5 минут. А за Днепром уже догорает вражеская техника. Расчет отработал точно
Командиру танкового взвода с позывным «Восток» жечь танки националистов не впервой. Медаль «За Отвагу» он получил в бою под Андреевкой.
«Получив свою первую государственную награду, я хочу обратиться ко всем нашим военнослужащим. Товарищи, вы все являетесь героями для нашей Родины! Для ваших родных и близких. Не важно, вручили вам награду или нет», — сказал военнослужащий с позывным «Восток».
«Восток», Дажбраил и «Саратов» говорят, что чувствуют поддержку всей страны. И потому особенно важно было для них увидеть в новогоднюю ночь — таких же бойцов как они сами — рядом с президентом.
«Но наш многонациональный народ, как это было во все сложные эпохи российской истории, проявил мужество и достоинство. Словом и делом поддержал защитников Отечества, наших солдат и офицеров, всех участников СВО. Мы всегда знали, а сегодня вновь убеждаемся, что суверенное, независимое безопасное будущее России зависит только от нас, от нашей силы и воли», — сказал президент РФ Владимир Путин.
Старший лейтенант Александр Гвоздеров отличился тем, что не допустил прорыва националистов. Организовал огненный заслон и остановил наступление боевиков. Сейчас он уже снова на передовой. По его словам, и подумать не мог — что окажется рядом с президентом во время записи новогоднего обращения.
«В день церемонии награждения мы увидели мин обороны, начальника генштаба, которые встали с нами в строй. Тут мы поняли, что возможно на церемонии будет присутствовать сам верховный главнокомандующий», — рассказал Александр Гвоздеров.
Анна Сидоренко стояла справа от Владимира Путина. Капитан медицинской службы, она удостоена ордена мужества за спасение под обстрелом семнадцати раненых. И сейчас она снова там — где ее помощь нужна, как никогда.
«Когда выносишь раненых с поля боя — они просят остаться, пытаются помочь своим боевым товарищам, несмотря на ранения, и продолжить боевую задачу. По нашему характеру — мы все такие», — рассказала Анна Сидоренко.
Проявить характер — чтобы прийти к победе. А следующий Новый год провести со своими семьями, зная, что стране никто и ничто не угрожает.
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