Российские войска задействовали в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М
Российские войска задействовали в спецоперации на Украине новейший танк Т-90М «Прорыв»
Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / ТАСС
Машина получила новую башню, динамическую защиту нового поколения, новую пушку, современные средства связи, более мощный двигатель и многое другое.
На передовую все больше и больше передается новейших образцов военной техники. Министерство обороны на этой неделе рассказало о применении высокоточных артиллерийских боеприпасов и снова в хронике с «полей» СВО замелькали ланцеты — барражирующие беспилотники-камикадзе.
Спецоперация стала полигоном для испытаний самых современных ракет, гиперзвуковых «Кинжалов», которые способны пробивать несколько метров бетона. В Киеве к такому оружию относятся так серьезно, что любые точные попадания в свои защищенные склады — списывают на супер-«Кинжалы».
Как было, например, на этой неделе в Очакове, где взорвался один из крупнейших еще с советских времен склад боеприпасов. Или в Харькове — где снаряды и амуницию хранили вместе с гражданской пиротехникой. Их ликвидация получилась эффективной и эффектной.
На полях появились танки Т-90М «Прорыв». Они очень маневренны и обладают защитой практически от всех средств поражения.
Военкоры с мест сообщают, что некоторые украинские подразделения оставляют позиции, как только «Прорыв» показывается на горизонте.
Что это за танк такой, изучил Станислав Григорьев.
Редкие кадры прямо с передовой. Ожесточенный бой. Вокруг выжженая земля. Танк быстро движется на позицию между полуразрушенными домами…
Тут за каждым углом может быть враг. С РПГ, «Джавленином», NLAW… это прямая угроза танку, поэтому работают не только аккуратно, но и стремительно. Остановки, только чтобы открыть огонь. Задача — методично разрушить укрытие противника. Выстрел каждые 10 секунд. Вокруг моментально — плотное облако дыма, под его прикрытием танк уходит в безопасное место.
Такой танковый аргумент зачастую решающий на поле боя. И сейчас их стали применять намного чаще. Для этого есть ряд объективных причин.
По сравнению со старичком Т-72М, Т-90М «Прорыв» выглядит настоящим монстром. Своеобразный вид ему придают вот такие противокоммулятивные экраны на борту и металлические сетки на башни. Внутри немало интересных электронных устройств, но не обо всех можно рассказывать, потому что это военная тайна.
Одна из самых современных и технологически совершенных боевых машин. Эта модель только в войска та стала поступать два года назад. Система управления огнем «Калина», новый панорамный прицел — экипаж буквально видит всю местность вокруг танка! Новый автомат заряжания, новая динамическая и активная защита. Броней прикрыты даже катки и двигатель мощностью более 1100 лошадиных сил. Он одинаково безотказен в температурном режиме от -50 до +50.
«Это небо и земля, первый раз мне даже не верилось, что в новый танк сел, тем более на 90-й модернизированный. Для меня очень хорошие впечатления», — рассказывает механик-водитель с позывным «Марс».
Не просто надежную и смертоносную, но и удобную.
«В 72-й чтоб залазить, у тебя стоит наблюдатель, а тут — нет, люк намного удобнее и запрыгивать и выпрыгивать в какой-то нестандартной ситуации это намного лучше», — рассказывает командир танка с позывным «Трофим».
Вот так стреляет 125-мм пушка танка Т-90М «Прорыв». Пустив снаряд по позициям противника, танкисты срочно меняют позицию, убирают свою машину в безопасное место.
А на родине этих грозных машин уже перешли на круглосуточный режим работы. Причем новые экземпляры продолжают модернизировать в процессе сборки и с учетом пожеланий бойцов и опыта спецоперации. После испытаний, машины эшелонами отправляют на передовую, и сразу в бой!
Совершенно очевидно, что в боевые действия вмешался генерал Мороз, посмотрите какая тут земля. Нет грязи, только лед и снег. Ездить по такому грунту, как говорят танкисты, легко и приятно.
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