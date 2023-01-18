Это сын: рэпер Miyagi стал папой в третий раз

Жена знаменитого музыканта здорово порадовала супруга после новогодних праздников.

Рэпер Азамат Кудзаев, больше известного под псевдонимом MiyaGi, стал отцом. Супруга артиста Илона Тускаева родила сына. Информация об этом появилась в официальном аккаунте в соцсетях бойцовского клуба «Восток».

Это уже третий раз, когда музыкант стал отцом. Первый ребенок пары, к сожалению, погиб в 2017 году. Полуторагодовалый малыш выпал с девятого этажа жилого дома. Через три года несчастная пара обзавелась прекрасной дочкой Самирой, мама родила малышку прямо в день рождения возлюбленного — 13 декабря. Теперь у двухлетней наследницы появился братик.

К слову, начало года порадовало не только MiyaGi. Еще 4 января появилась информация, что актер Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши из «Универа» стал отцом во второй раз. У них с женой Мариной Мельниковой родился сын Рами. Также пара воспитывает еще одного наследника — Соломона.

Такой же новостью порадовал и 21-летний сын модели Натальи Водяновой Лукас. В соцсетях юноша отметил, что стал папой. Правда, до кровных наследников парню еще рановато, своим «ребенком» он назвал козленка, которого ему подарили на день рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева опубликовала фото подросшего сына от актера Кирилла Сафонова.

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