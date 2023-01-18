Это сын: рэпер Miyagi стал папой в третий раз

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Эмилия Малинина
Эмилия Малинина Эмилия Малинина Райтер редакции сайта Пятого канала 15

У рэпера Miyagi родился сын

Это сын: рэпер Miyagi стал папой в третий раз

Фото: Instagram* / hajjime.records8

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Жена знаменитого музыканта здорово порадовала супруга после новогодних праздников.

Рэпер Азамат Кудзаев, больше известного под псевдонимом MiyaGi, стал отцом. Супруга артиста Илона Тускаева родила сына. Информация об этом появилась в официальном аккаунте в соцсетях бойцовского клуба «Восток».

Это уже третий раз, когда музыкант стал отцом. Первый ребенок пары, к сожалению, погиб в 2017 году. Полуторагодовалый малыш выпал с девятого этажа жилого дома. Через три года несчастная пара обзавелась прекрасной дочкой Самирой, мама родила малышку прямо в день рождения возлюбленного — 13 декабря. Теперь у двухлетней наследницы появился братик.

К слову, начало года порадовало не только MiyaGi. Еще 4 января появилась информация, что актер Алексей Гаврилов, известный по роли Гоши из «Универа» стал отцом во второй раз. У них с женой Мариной Мельниковой родился сын Рами. Также пара воспитывает еще одного наследника — Соломона.

Такой же новостью порадовал и 21-летний сын модели Натальи Водяновой Лукас. В соцсетях юноша отметил, что стал папой. Правда, до кровных наследников парню еще рановато, своим «ребенком» он назвал козленка, которого ему подарили на день рождения.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Саша Савельева опубликовала фото подросшего сына от актера Кирилла Сафонова.

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