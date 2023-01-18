Очень личная история: как Путин отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда

В Петербурге весь день вспоминают самые трагичные страницы истории города — блокаду Ленинграда. И отмечают одну из важнейших дат.

В памятных мероприятиях участвует президент. Надо сказать, для Владимира Путина это еще и очень личная история. Его мама жила в осажденном городе, а отец воевал на Невском пятачке. Корреспондент «Известий» Роман Ишмухаметов продолжит.

Очень личная история

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Для Владимира Путина, как и для миллионов жителей города на Неве, блокада Ленинграда — очень личная трагическая история. Здесь, в пекле Невского пятачка — где средняя продолжительность жизни солдата во время боев составляла всего 52 часа — сражался и был тяжело ранен отец президента, Владимир Спиридонович. Глава государства возложил цветы в память обо всех погибших.

А на крупнейшем кладбище Второй мировой — Пискаревском — только по официальным данным покоятся полмиллиона человек. В день прорыва блокады здесь вновь звучит метроном, определявший в те черные дни пульс города. В одной из братских могил похоронен старший брат президента Виктор. В окруженном и осажденном городе он умер совсем маленьким — ему было два года.

С тех пор как немцы сомкнули блокадное кольцо в сентябре 1941 года, Красная Армия не прекращала попыток прорыва. И только 18 января 1943-го встретились войска Ленинградского и Волховского фронтов.

«Разорвано проклятое кольцо», — напишет в тот день Ольга Берггольц.

Это день, память о котором хранит вся страна.

Встреча Владимира Путина с ветеранами

«Хочу обратиться к ветеранам, поздравить вас со знаменательным событием, с юбилеем — с 80-летием прорыва блокады Ленинграда. Это для всех нас большое событие — не только для ленинградцев, не только для города и уж тем более не только для героических защитников и жителей блокадного Ленинграда, а для всей страны. Это событие большое, исторического масштаба», — обратился к ветеранам Владимир Путин.

На встрече с президентом — главное достояние Петербурга. Люди, пережившие самые черные дни в его истории.

«Садитесь, ради бога. Пожалуйста. Нам будет так удобнее. Иначе мы, учитывая ваш возраст и статус, сейчас все встанем», — сказал в начале встречи Владимир Путин.

Так президент обратился к одной из старейших участниц встречи — 98-летней Надежде Васильевне Строгановой. Она была учителем в блокадном Ленинграде. Она помнит, как учила детей спускаться в убежища за три минуты. И как немцы взорвали школу. Она помнит все.

«Январь, февраль, ноябрь — десять тысяч умерших от блокады. Декабрь — 53 с лишним тысячи. Январь и февраль — 113 тысяч. Разве можно это когда-нибудь забыть?» — спросила ветеран Великой Отечественной войны Надежда Строгонова.

Переписывание истории и цель СВО

Елена Тихомирова была свидетелем на суде, который признал блокаду геноцидом. Но сейчас историю настойчиво переписывают. Президент напомнил, что 50 стран проголосовали против документа, осуждающего героизацию нацизма.

«Это не просто историческая или политическая амнезия какая-то. Это опять сюда переносится, в наше время. Для чего? Для того чтобы исходя из текущей политической конъюнктуры, держать вот такой общий фронт, давление на нашу страну. Так что в этом смысле, к сожалению, мало что меняется. А это значит, что мы должны последовательно защищать историческую правду и делать то, что вы предлагаете», — сказал Владимир Путин.

Одна из целей СВО — как раз защита исторической правды и памяти. Но главное — защита людей, которые годами отстаивали свое право говорить и думать на родном для них языке.

«Все, что мы делаем сегодня, в том числе и специальная военная операция, это, как я уже многократно говорил, попытка прекратить эту войну. Вот в чем смысл нашей операции. И защитить наших людей, которые там, на этих территориях, проживают. Мы не могли не отреагировать на то, что там начало происходить после переворота государственного, когда начали, по сути, истреблять людей, которые проживают на этих территориях», — подчеркнул глава государства.

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Слово берет Валентин Иванович Богданов. В 15 лет, в 1943-м, он уже получил медаль за оборону Ленинграда. Но и после войны сражался в Прибалтике с «лесными братьями», которые убивали и расстреливали только за пионерский галстук или партбилет.

«Мы с украинцами вместе шли и освобождали Ленинград. Я прошел с ними путь от Ленинграда до Эстонии, до Прибалтики. Я видел, как к нам относились те „лесные братья“, пока я служил в Эстонии», — рассказал ветеран Великой Отечественной войны Валентин Богданов.

«На Украине происходит героизация. Ничто не может быть оправданием сотрудничеству с нацистами и с фашистами. Ничего. Это все прикрытие. На самом деле они предатели и нацисты. А сегодняшние последователи — неонацисты. И что еще можно сказать про тех, кто возвеличивает и героизирует Бандеру на Украине?» — ответил глава государства.

Музей оживил историю, произошедшую в семье Путина

Владимир Путин осмотрел Музей блокады в Соляном переулке. Одна из экспозиций оживила историю, произошедшую в семье президента.

Почти год ушел тогда на подготовку решительного удара по немецким позициям и полного снятия блокады. Но именно тогда, в 1943-м, мелькнула искра Победы.