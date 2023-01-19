В Заполярье из-за таяния льда отменяют крещенские купания

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В Мурманской области из-за стремительного потепления тает лед.

Фото, видео: 5-tv.ru

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А вот в Петербурге погода замахнулась сразу на несколько рекордов. Аномальными осадками и температурой город обеспечит циклон Харто — таким теплым январь в городе на Неве не был с 1932 года. Но комфорта потепление не добавит. В прогнозе — и снег с дождем, и порывистый ветер.

Погодные аномалии ждут и столицу — в некоторых районах уже идет январский ливень. Ситуация на дорогах может заметно осложниться из-за гололедицы. Обещают и сильный ветер.

Благодаря циклону, который гонит воздух из Алжира, у столицы тоже есть все шансы побить температурный рекорд. Ожидается до пяти градусов.

Раскаленный африканский воздух, похоже, дошел и до Заполярья. В Мурманской области из-за стремительного потепления тает лед. Потому крещенские купания пришлось отменить.

В Петербурге к таким сюрпризам подготовились заранее — конструкцию главной иордани укрепили. И в остальных регионах люди окунаются в купели тоже в довольно необычных условиях.

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