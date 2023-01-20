Синоптики предупредили москвичей о январских грозах и ледяных дождях

Погода не перестает удивлять жителей столичного региона. В Москве сегодня могут прогреметь январские грозы и пройти ледяные дожди.

Синоптики предупреждают и о сильном ветре — до 15 метров в секунду. Москвичей просят не оставлять автомобили рядом с деревьями и держаться подальше от неустойчивых конструкций. Метеоусловия могут стать испытанием не только для водителей. Непросто будет и пешеходам — улицы и дороги покрылись ледяной глазурью. Приходится маневрировать.

Демо-версия весны, по прогнозам, скоро закончится. Уже в выходные начнет холодать. На следующей неделе в столицу вернутся мороз и солнце.