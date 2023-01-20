Синоптики предупредили москвичей о январских грозах и ледяных дождях

Эфирная новость 24

Погодные аномалии наблюдают в столичном регионе не в первый раз с начала года.

Фото, видео: 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Погода

Погода не перестает удивлять жителей столичного региона. В Москве сегодня могут прогреметь январские грозы и пройти ледяные дожди.

Синоптики предупреждают и о сильном ветре — до 15 метров в секунду. Москвичей просят не оставлять автомобили рядом с деревьями и держаться подальше от неустойчивых конструкций. Метеоусловия могут стать испытанием не только для водителей. Непросто будет и пешеходам — улицы и дороги покрылись ледяной глазурью. Приходится маневрировать.

Демо-версия весны, по прогнозам, скоро закончится. Уже в выходные начнет холодать. На следующей неделе в столицу вернутся мороз и солнце.

Тема:
Погода
19 янв
В Заполярье из-за таяния льда отменяют крещенские купания
18 янв
Крещенские морозы отменяются: в Москве и Петербурге будет мартовская погода
17 янв
Врачи, экономисты и агрономы рассказали о плюсах и минусах аномальной погоды
17 янв
Экстремальная погода в России: от Якутии до Краснодара
16 янв
В Приморье на АЗС замерзает солярка
16 янв
Синоптик назвал дату возвращения сильных морозов в центральные регионы России
15 янв
Зимняя походка, или Как не упасть в гололед — лайфхаки
14 янв
«Мощные аномалии и необычная зима»: Вильфанд предупредил о рекордном потеплении
14 янв
Зима, холода: врач развеяла самый распространенный миф о гриппе
12 янв
Анисья Желудочница: почему 12 января нельзя солить еду
+2° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 87%
68.85
-0.02 74.41
-0.18
🧙‍♀ Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака

Последние новости

7:31
Голосовой помощник Siri вызвал полицию в боксерский клуб из-за ударов по «груше»
7:22
«Приходится глушить»: как расчеты гаубиц Д-20 в Марьинке наносят мощные удары по пехоте ВСУ
7:16
🧙‍♀ Гороскоп на 20 января для всех знаков зодиака
7:09
Желали красоты, а остались без кожи: как косметологи портят лица лазерной шлифовкой
7:00
Кому грозит внезапная смерть на фоне ОРВИ — мнение врача
6:51
Здоровое питание: ТОП-5 причин завтракать яйцами

Сейчас читают

В Академии военных наук раскрыли тайную цель польских наемников на Украине
Разбитый портрет и выгоревшие цветы: на запущенную могилу Быстрицкой никто не ходит
Прогулка под обстрелом по центру Донецка, где жив театр, музеи, книжный магазин и люди - живы и крепки
Умерла российская журналистка, бывший руководитель Пятого канала Бэлла Куркова

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023