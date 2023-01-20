Зеленский назвал неожиданного союзника России
Зеленский в интервью немецкому телеканалу назвал самое сильное оружие России
Фото: www.globallookpress.com / Ukraine Presidency/Ukraine Presi
Очередной раз в интервью Зеленский попросил о помощи в виде военной техники и боеприпасов.
Владимир Зеленский в интервью немецкому телеканалу ARD назвал неожиданное преимущество России в спецоперации против Украины. И это — время.
«Время на стороне России. В силах Запада положить конец конфликту, поставив Украине танки, самолеты, артиллерию и оружие дальнего радиуса действия. Это решение должен принять Запад», — заявил президент Украины Владимир Зеленский.
Зеленский поблагодарил и одновременно с этим раскритиковал канцлера ФРГ Олафа Шольца, потребовав от того полагаться не только на общие и скоординированные действия с партерами, но и на собственные решения. Также Зеленский сказал, что немецкие танки не будут передвигаться по территории России, поэтому немецкому правительству не стоит опасаться вступлению в прямую конфронтация с РФ.
Интервью было опубликовано в ночь перед встречей на Рамштайне, где собираются встретиться министры обороны из почти 50 стран. Предполагается, что по завершению встречи участники заседания смогут объявить о новом крупном пакете военной помощи Украине, включая передачу немецких танков Leopard. Хотя по предварительным данным, участники саммита так и не смогли договориться.
«Танковый рай»: почему судьба Украины зависит от встречи «Рамштайн-8»
Это восьмая встреча с момента создания в апреле международной контактной группы Ukraine Defense Contact Group (UDCG).
Ранее 5-tv.ru писал о том, читатели Daily Mail раскритиковали Зеленского за слова о трагедии.
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