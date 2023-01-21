МИД России обвинил Жозепа Борреля в лицемерии
Главе европейской дипломатии напомнили его нашумевшее расистское заявление о «саде» и «джунглях».
Фото: © РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Критика главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, высказавшегося о современной политике США, звучит лицемерно. Об этом заявили в МИД РФ.
Ранее глава российской дипломатии сказал, что Вашингтон пытается организовать коалицию для «окончательного решения «русского вопроса», причем делает это так же, как Наполеон и Гитлер — мобилизуя Европу против Российской империи и СССР.
Комментируя заявление Лаврова, Боррель назвал сравнения с Гитлером и Наполеоном неуважительными и неуместными.
«Заявление Борреля звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на „цветущий сад“, в котором проживает „миллиард граждан ЕС и США“, и наступающие на него „джунгли“, а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима», — говорится в заявлении российского МИД.
Сравнение мира, лежащего за пределами Евросоюза, с джунглями прозвучало из уст Борреля в октябре. После него политик извинился.
Однако и в дальнейшем глава европейской дипломатии отмечался расистскими заявлениями. Так, в декабре он сказал, что не верит в искренность африканцев, которые выступают на стороне России. В пример он привел демонстрацию в Мали, усомнившись, что участвующие в ней что-то знают о Путине и Донбассе.
После этого посол Кении в России Бенсон Огуту заявил, что в Африке прекрасно знают, где находится Россия, и у них «с этим нет никаких проблем».
Ранее 5-tv.ru расскзал, как МИД РФ отреагировал на претензии Еврейского конгресса к Сергею Лаврову, сравнившему политику США с действиями фашистской Германии.
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