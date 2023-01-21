МИД России обвинил Жозепа Борреля в лицемерии

Критика главы дипломатии Евросоюза Жозепа Борреля в адрес министра иностранных дел России Сергея Лаврова, высказавшегося о современной политике США, звучит лицемерно. Об этом заявили в МИД РФ.

Ранее глава российской дипломатии сказал, что Вашингтон пытается организовать коалицию для «окончательного решения «русского вопроса», причем делает это так же, как Наполеон и Гитлер — мобилизуя Европу против Российской империи и СССР.

Комментируя заявление Лаврова, Боррель назвал сравнения с Гитлером и Наполеоном неуважительными и неуместными.

«Заявление Борреля звучит лицемерно, особенно на фоне расистских высказываний главы дипломатии ЕС, разделившего мир на „цветущий сад“, в котором проживает „миллиард граждан ЕС и США“, и наступающие на него „джунгли“, а также открытой поддержки Евросоюзом киевского неонацистского режима», — говорится в заявлении российского МИД.

Сравнение мира, лежащего за пределами Евросоюза, с джунглями прозвучало из уст Борреля в октябре. После него политик извинился.

Однако и в дальнейшем глава европейской дипломатии отмечался расистскими заявлениями. Так, в декабре он сказал, что не верит в искренность африканцев, которые выступают на стороне России. В пример он привел демонстрацию в Мали, усомнившись, что участвующие в ней что-то знают о Путине и Донбассе.

После этого посол Кении в России Бенсон Огуту заявил, что в Африке прекрасно знают, где находится Россия, и у них «с этим нет никаких проблем».

Ранее 5-tv.ru расскзал, как МИД РФ отреагировал на претензии Еврейского конгресса к Сергею Лаврову, сравнившему политику США с действиями фашистской Германии.