«Многое забывается»: Путин призвал помнить о жертвах Великой Отечественной войны
Владимир Путин посетил Петербург по случаю празднования годовщины прорыва блокады Ленинграда
Фото: Питалев Илья / ТАСС; 5-tv.ru
Россия продолжает противодействовать попыткам переписывать историю.
Ведь в той же Великой армии Наполеона французов было меньше половины. Остальные — немцы, австрийцы, датчане, даже испанцы и португальцы. Нашествием «двунадесяти языков», то есть двенадцати языков, называли это вторжение в Россию.
А век спустя — под общим гитлеровским командованием, помимо немцев и их прямых союзников — итальянцев, венгров, румын, финнов, были и подразделения, набранные в покоренных к тому моменту странах Европы — 22 добровольческие дивизии, в том числе СС.
В Прибалтике и на Украине в последние годы чествовали именно таких ветеранов. Со временем стало проще заигрывать с историей, подчищать слишком грязные страницы.
Россия с этим борется, потому что для нас вопрос стоял не о территориях, а о жизни и смерти — ведь Гитлер шел не покорять, а истреблять советский народ. В Петербурге, где на этой неделе отмечали восьмидесятую годовщину прорыва блокады Ленинграда, об этом помнят отчетливо.
«Вопросы о признании геноцида в отношении гражданского населения Советского союза чрезвычайно важны. Конечно, этот вопрос рассматривался в свое время в Нюрнберге, и — в общем и целом — оценки были даны. Но это именно „в общем и целом“, потому что в ходе Нюрнбергского процесса невозможно было представить, даже рассмотреть и представить все факты, свидетельствующие об этом геноциде. И многое действительно забывается», — сказал президент России Владимир Путин во время визита в Санкт-Петербург.
Российский лидер провел в городе на Неве встречу с ветеранами и блокадниками.
- 18 янв
- Залп в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда дала 100-летняя ветеран ВОВ
- 18 янв
- Очень личная история: как Путин отметил 80-летие прорыва блокады Ленинграда
- 18 янв
- Страшные 872 дня: как люди сегодня вспоминают блокаду Ленинграда и ее прорыв
- 18 янв
- Искра надежды: как 80 лет назад был совершен героический прорыв блокады Ленинграда
- 18 янв
- Минобороны опубликовало ряд архивов в честь 80-летия прорыва блокады Ленинграда
- 15 янв
- Путин примет участие в мероприятиях к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
- 12 янв
- Выплаты к годовщине прорыва блокады Ленинграда получат 250 тысяч жителей Петербурга
- 21 дек
- Ветеранам ВОВ выплатят по 10 тысяч рублей к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
- 21 дек
- Ветераны ВОВ получат выплаты в Петербурге к 80-летию прорыва блокады Ленинграда
- 28 янв
- Ургант вспомнил о страшной жизни семьи в блокадном Ленинграде: «Я плачу»
Читайте также
73%
-0.18 74.34
-0.07
Нашли ошибку?