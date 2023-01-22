В Запорожской области сообщили о наступлении РФ по двум направлениям
Рогов: ВС РФ наступают в направлении Орехова и Гуляйполя в Запорожье
Фото: © РИА Новости / Павел Лисицын
На двух участках Запорожского направления идут активные боестолкновения. Инициатива в руках российской стороны.
ВС РФ сосредоточили свои силы в районе городов Орехов и Гуляйполе для наступательных действий на Запорожском направлении. Об этом сообщил РИА Новости член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«Фронт подвижен, особенно в двух направлениях — это Орехов и Гуляйполе, которые пока находятся под временной оккупацией украинских войск», — прокомментировал он в беседе с агентством.
По словам Рогова, сейчас именно на этих участках происходят активные столкновения с украинскими военнослужащими. Председатель движения «Мы вместе с Россией» добавил, что инициатива находится в руках российской стороны.
Ранее член администрации Запорожской области рассказал, что войска РФ начали локальное контрнаступление в районе Орехова и освободили четыре населенных пункта.
Россия продолжает специальную военную операцию по защите Донбасса. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале 24 февраля 2022 на фоне обострения ситуации в регионе. Тогда украинские боевики усилили обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР.
Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивные кадры прорыва обороны ВСУ на подходе к Орехову.
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