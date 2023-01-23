Экс-глава польского МИД раскрыл планы Варшавы по разделу Украины

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Настя Бурдыга
Настя Бурдыга 35

Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начале СВО

Экс-глава польского МИД раскрыл планы Варшавы по разделу Украины

Фото: Вышинский Денис / ТАСС

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Тема:
Спецоперация

Неожиданное признание бывшего дипломата доказывает неоднозначный интерес европейской страны к украинскому конфликту. Как на это заявление отреагировали действующие власти Польши?

Бывший глава МИД Польши, евродепутат Радослав Сикорский сделал внезапное заявление о том, что правящая партия страны действительно думала о возможном разделе украинских территорий. Его высказывание прозвучало в эфире радио ZET и появилось в официальном Twitter-аккаунте станции.

По словам политика, в первые десять дней после начала специальной военной операции поляки сомневались в дальнейших действиях, связанных с отделением территории Украины. Радослав Сикорский пояснил, что никто не знал, какое будущее ждет Незалежную, многие не исключали, что она «рухнет».

Громкое заявление экс-министра иностранных дел Польши раскритиковал премьер-министр страны Матеуш Моравецкий. Также он поспешил опровергнуть его слова.

«Бывший министр иностранных дел должен взвесить свои слова. Я ожидаю, что эти позорные заявления будут отозваны», — написал Моравецкий на своей странице в Twitter.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что планы Польши на западную часть Украины остаются весьма реальны. Ситуацию подробно разобрал военный эксперт.

Тема:
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