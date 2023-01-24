Редкий случай в истории: в чем главная аномалия погоды в Москве этой зимой
Метеоролог Старков назвал главную аномалию зимней погоды в Москве
Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский
По мнению синоптика Старкова, визитной карточкой сезона стала гололедица.
Этой зимой погода в Москве отличается непостоянностью и перепадами температуры. Но визитная карточка нынешнего сезона — это гололедица. Такое заявление сделал метеоролог Леонид Старков.
По его словам, в истории очень редки случаи, чтобы гололедица была постоянной и сильной. Именно с такими погодными аномалиями чаще всего встречались москвичи.
«Гололедица стала визитной карточкой этого сезона. Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололедица была постоянной и сильной! В остальном погода в Москве на этой неделе спокойная. Определять ее будет антициклон с центром в Поволжье», — рассказал синоптик KP.RU.
Старков также отметил, что на этой неделе жители столицы солнца не увидят, оно будет редким гостем на небе. Но и существенных осадков не предвидится.
При этом температура воздуха будет превышать климатическую норму. Ночью в Москве ожидается от минус трех до минус семи градусов, днем — от нуля до минус трех градусов по Цельсию. Самые низкие температуры ожидаются в четверг.
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