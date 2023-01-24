Редкий случай в истории: в чем главная аномалия погоды в Москве этой зимой

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Рита Миронова
Рита Миронова 179

Метеоролог Старков назвал главную аномалию зимней погоды в Москве

Редкий случай в истории: в чем главная аномалия погоды в Москве этой зимой

Фото: © РИА Новости / Михаил Воскресенский

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Тема:
Погода

По мнению синоптика Старкова, визитной карточкой сезона стала гололедица.

Этой зимой погода в Москве отличается непостоянностью и перепадами температуры. Но визитная карточка нынешнего сезона — это гололедица. Такое заявление сделал метеоролог Леонид Старков.

По его словам, в истории очень редки случаи, чтобы гололедица была постоянной и сильной. Именно с такими погодными аномалиями чаще всего встречались москвичи.

«Гололедица стала визитной карточкой этого сезона. Частые переходы температуры через ноль и большие ее перепады сказались на образовании льда на дорогах и тротуарах. Редкий случай в истории, чтобы гололедица была постоянной и сильной! В остальном погода в Москве на этой неделе спокойная. Определять ее будет антициклон с центром в Поволжье», — рассказал синоптик KP.RU.

Старков также отметил, что на этой неделе жители столицы солнца не увидят, оно будет редким гостем на небе. Но и существенных осадков не предвидится.

При этом температура воздуха будет превышать климатическую норму. Ночью в Москве ожидается от минус трех до минус семи градусов, днем — от нуля до минус трех градусов по Цельсию. Самые низкие температуры ожидаются в четверг.

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