Названа дата заседания суда по вопросу смягчения наказания Ефремову

|
Магдалина Нуар
Магдалина Нуар Райтер редакции сайта Пятого канала 40

Суд 17 февраля рассмотрит ходатайство Ефремова о принудительных работах

Названа дата заседания суда по вопросу смягчения наказания Ефремову

Фото: Красильников Станислав / ТАСС

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве

Актер характеризуется в колонии положительно и администрацией, и заключенными.

Алексеевский районный суд в Белгородской области уже 17 февраля рассмотрит ходатайство актера Михаила Ефремова о замене ему наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Об этом сообщают «Известия». Соответствующее ходатайство уже поступило в суд.

Согласно информации адвоката знаменитости Алексея Гавришева, неотбытой части срока более мягким видом наказания, судом будут учитываться три ключевые вещи: характеризующий материал о поведении актера в колонии (наличие поощрений и взысканий); мнение администрации учреждения и позиция лиц, признанных потерпевшими по делу. К слову, Ефремов положительно характеризуется в колонии.

Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима после смертельного ДТП в июне 2020 года. Тогда актер сел за руль внедорожника пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Водителем последнего оказался Сергей Захаров, который вскоре скончался.

На днях стало известно, что Михаил Ефремов может выйти из колонии досрочно, если суд согласится смягчить ему наказание — заменить лишение свободы на принудительные работы.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как семья погибшего в ДТП с Ефремовым оценила его попытку освободиться.

Тема:
ДТП с пьяным Михаилом Ефремовым в Москве
24 янв
Семья погибшего в ДТП с Ефремовым оценила его попытку освободиться: «Столько бились»
24 янв
«Важные обстоятельства»: адвокат Жорин раскрыл, от чего зависит освобождение Ефремова
23 янв
Готов к работе: осужденный за смертельное ДТП Ефремов хочет заменить наказание
30 дек
Там режим: как живет осужденный Михаил Ефремов в колонии
29 нояб
«Прослеживается связь»: унаследовал ли Никита Ефремов алкоголизм от отца
12 окт
Михаил Ефремов в тюрьме развелся с пятой женой: правда или ложь
20 сент
Осунувшийся Ефремов рассказал, как в колонии его заставили уважать заключенных
19 сент
В тайне ото всех: семья Михаила Ефремова хочет уехать из России
21 авг
Смертельное ДТП произошло на месте печально известной аварии с Ефремовым
28 июн
Может ли Михаил Ефремов выйти на свободу досрочно
-2° Атмосферное давление 775 мм рт. ст.
Относительная влажность 80%
68.75
0.12 74.69
-0.04
🧙‍♀ Гороскоп на 24 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:56
Несущий смерть Abrams: почему американские танкисты массово страдают онкологией
21:44
Самые незрелищный матч прошел в Британии из-за густого тумана
21:31
«Она там скрюченная лежит»: кадры из квартиры в Петербурге, где нашли тело девушки с ожогами
21:13
Глобальное потепление или судный день: огромный айсберг откололся от Антарктиды
21:03
В мумии «Золотого мальчика» из Египта оказалась необычная находка
20:56
Заказуха с украинским следом? Как Тютрюмов объяснил слухи об эмиграции

Сейчас читают

Никиту Михалкова выписали из больницы
Открылся хостел с одеялами на окнах: страшная участь оставленного женой иноагента Пугачевой замка
Байден - разрушитель или фанатичный революционер: мнение историков
Психолог Татьяна Котова рассказала, как выбрать правильные игрушки для младенца

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023