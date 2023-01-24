Названа дата заседания суда по вопросу смягчения наказания Ефремову
Суд 17 февраля рассмотрит ходатайство Ефремова о принудительных работах
Фото: Красильников Станислав / ТАСС
Актер характеризуется в колонии положительно и администрацией, и заключенными.
Алексеевский районный суд в Белгородской области уже 17 февраля рассмотрит ходатайство актера Михаила Ефремова о замене ему наказания в виде лишения свободы принудительными работами. Об этом сообщают «Известия». Соответствующее ходатайство уже поступило в суд.
Согласно информации адвоката знаменитости Алексея Гавришева, неотбытой части срока более мягким видом наказания, судом будут учитываться три ключевые вещи: характеризующий материал о поведении актера в колонии (наличие поощрений и взысканий); мнение администрации учреждения и позиция лиц, признанных потерпевшими по делу. К слову, Ефремов положительно характеризуется в колонии.
Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима после смертельного ДТП в июне 2020 года. Тогда актер сел за руль внедорожника пьяным, выехал на встречную полосу и врезался в автомобиль. Водителем последнего оказался Сергей Захаров, который вскоре скончался.
На днях стало известно, что Михаил Ефремов может выйти из колонии досрочно, если суд согласится смягчить ему наказание — заменить лишение свободы на принудительные работы.
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