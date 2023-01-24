Семья погибшего в ДТП с Ефремовым оценила его попытку освободиться: «Столько бились»

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Игорь Рязов
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Родственница погибшего в ДТП с Михаилом Ефремовым одобрила смягчение наказания

Семья погибшего в ДТП с Ефремовым оценила его попытку освободиться: «Столько бились»

Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress

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Заслуженный артист РФ в скором времени может досрочно покинуть колонию, в которую попал на семь с половиной лет после пьяной аварии со смертельным исходом.

Заслуженный артист РФ Михаил Ефремов наверняка осознал свою вину, поэтому семья погибшего в ДТП по вине актера Сергея Захарова не будет возражать против смягчения наказания. Об этом 5-tv.ru сообщила жена брата покойного Татьяна Захарова.

«Я думаю, что он взрослый человек и какой-то урок вынес из этого. Не думаю, что все бесследно для него прошло. На самом деле — уже настолько без разницы, столько мы бились. Но мы добились того, что хотели. А дальше — понятно. Он уже и в годах, и здоровья у него нет. Надеемся на то, что он все понял — что не вернется к тому, что он делал. Да и дети у него есть, жена», — рассказала Татьяна.

По ее словам, вряд ли Михаил Ефремов «такой человек потерянный», чтобы снова сесть за руль в нетрезвом виде. Женщина также добавила, что все родственники Сергея Захарова получили денежные компенсации от актера в полном размере.

«Жене там выплатили, в основном она всем занималась — похоронами и так далее. Моего мужа первым оформили в качестве потерпевшего. Жена же сначала отказалась от всего вообще <…> А потом уже, когда какое-то время прошло, они все тоже подали документы, чтобы их тоже признали потерпевшими», — вспомнила Татьяна Захарова.

В заключение она уточнила, что общая сумма компенсации всем родственникам погибшего составила около четырех миллионов рублей.

Михаила Ефремова приговорили к семи с половиной годам колонии общего режима после смертельного ДТП в июне 2020 года. Тогда актер сел за руль внедорожника пьяным, выехал на встречку и врезался в автомобиль. Водителем последнего оказался Сергей Захаров, который вскоре скончался.

На днях стало известно, что Михаил Ефремов может выйти из колонии досрочно, если суд согласится смягчить ему наказание — заменить лишение свободы на принудительные работы. От чего будет зависеть решение суда, 5-tv.ru ранее рассказал звездный адвокат Сергей Жорин.

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