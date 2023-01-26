Российские комплексы «Панцирь-С1» перепрошили для перехвата ракет РСЗО HIMARS
Установки держат под контролем пространство в пределах всех 360 градусов и могут работать даже в движении.
Фото, видео: © РИА Новости / Валентин Капустин; 5-tv.ru
Заставляет понервничать и потенциального, и реального противника ЗРК «Панцирь-С1». Особенно теперь, когда его программное обеспечение доработали для более эффективного перехвата ракет от РСЗО HIMARS.
Еще одна особенность этой установки — возможность держать под контролем пространство на 360 градусов и работать даже в движении, ликвидируя объекты почти любого типа.
«Сбивали различные типы целей — как беспилотники Bayraktar, так и „Точки-У“. HIMARS — высотная цель, она имеет баллистику. Также данные машины были перепрошиты под эту цель», — рассказал начальник боевой машины «Панцирь-С1» с позывным «Барон».
Результативность работы зенитного ракетно-пушечного комплекса — 100%. Все, что появится в радиусе десятков километров, будет перехвачено. А потому и военные, и гражданские объекты под защитой «Панцирей» неуязвимы.
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