«Русская весна»: ВСУ сбили свой же штурмовик Су-25 в районе Краматорска

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 50

Это далеко не первая ситуация, когда украинские войска уничтожают собственное же вооружение.

«Русская весна»: ВСУ сбили свой же штурмовик Су-25 в районе Краматорска

Фото: © РИА Новости / РИА Новости

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Тема:
Украинский кризис

Украинский штурмовик Су-25 уничтожен у Краматорска. Что примечательно, сбит самолет своими силами — это дело рук ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В украинском сегменте интернета появилось видео падения штурмовика.

Также сообщается, что украинский пилот, управлявший судном, погиб. Но эта информация достоверно не подтверждена.

«Огненный шар после взрыва полетел в сторону совхоза Крупской и упал в лес», — пишут военкоры.

И это далеко не первый случай подобных фатальных ошибок ВСУ. Ровно 20 дней назад стало известно, что украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29. Примечательно, что самолет был сбит 7 января, когда российская сторона соблюдала режим тишины, объявленный в связи с православным Рождеством.

Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ стреляют по своим.

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