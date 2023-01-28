«Русская весна»: ВСУ сбили свой же штурмовик Су-25 в районе Краматорска
Это далеко не первая ситуация, когда украинские войска уничтожают собственное же вооружение.
Фото: © РИА Новости / РИА Новости
Украинский штурмовик Су-25 уничтожен у Краматорска. Что примечательно, сбит самолет своими силами — это дело рук ВСУ, сообщает Telegram-канал «Военкоры Русской Весны». В украинском сегменте интернета появилось видео падения штурмовика.
Также сообщается, что украинский пилот, управлявший судном, погиб. Но эта информация достоверно не подтверждена.
«Огненный шар после взрыва полетел в сторону совхоза Крупской и упал в лес», — пишут военкоры.
И это далеко не первый случай подобных фатальных ошибок ВСУ. Ровно 20 дней назад стало известно, что украинские военные уничтожили свой же самолет МиГ-29. Примечательно, что самолет был сбит 7 января, когда российская сторона соблюдала режим тишины, объявленный в связи с православным Рождеством.
Ранее военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ стреляют по своим.
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