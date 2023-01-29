Москалькова призвала власти Украины к соблюдению Женевской конвенции

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Рита Миронова
Рита Миронова 22

Москалькова потребовала от ООН призвать Киев к соблюдению Женевской конвенции после обстрела больницы в Новоайдаре

Москалькова призвала власти Украины к соблюдению Женевской конвенции

Фото: www.globallookpress.com / Kremlin Pool

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Тема:
Спецоперация Украинский кризис

Уполномоченная по правам человека в РФ обратилась в ООН и Международный комитет Красного Креста в связи с чудовищным военным преступлением со стороны Киева.

Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили тяжкое военное преступление, обстреляв больницу в Новоайдаре Луганской Народной Республики (ЛНР) вопреки всем нормам международного права. Такое мнение выразила Уполномоченная по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

«28 января украинские нацисты совершили очередное тяжкое военное преступление: хладнокровно и цинично, в нарушение норм международного права и принципов человечности, ВСУ обстреляли больницу в Новоайдаре (ЛНР)», — написала Москалькова в своем Telegram-канале.

В больнице находились дети, мирные жители и раненые военные. В результате обстрела погибли 14 человек, еще 24 получили ранения. По словам Татьяны Москальковой, действия киевского режима нарушают правила Женевской конвенции.

«Действие ВСУ грубо нарушили ст. 18 Женевской Конвенции 1949 года о защите гражданского населения во время войны. В ней четко и недвусмысленно сказано: „Гражданские больницы, организованные для оказания помощи раненым, больным, инвалидам и роженицам, не могут ни при каких обстоятельствах быть объектом нападения“», — отметила она.

Омбудсмен обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста. Москалькова потребовала призвать украинские власти к соблюдению Женевской конвенции, выразив надежду на суровую оценку этому «преступлению против человечности».

Ранее 5-tv.ru писал, что в МИД РФ назвали военным преступлением обстрел больниц боевиками ВСУ.

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