Это и есть свобода слова? Почему западная пресса молчит после удара по больнице Новоайдара

|
Алексей Хитров
Алексей Хитров Алексей Хитров Райтер редакции сайта Пятого канала Эксклюзив 1 643

Конфликтолог Денисов: для западных СМИ важны только потери Украины в рамках СВО

Фото, видео: © РИА Новости / Нина Зотина; 5-tv.ru

Читайте нас в: Дзен Новости

Циничное убийство киевским режимом 14 человек в Новоайдаре Луганской народной республики осталось «незамеченным» в США и ЕС.

Отсутствие реакции западных СМИ на удар украинских войск по больнице в Новоайдаре объясняется особенностями информационной политики и «свободы слова» на Западе. О них в комментарии 5-tv.ru рассказал директор Института миротворческих инициатив и конфликтологии Денис Денисов.

«Это (молчание западной прессы — Прим. ред.) лишний раз подтверждает, что для СМИ „коллективного Запада“ имеют значение только те события в рамках спецоперации, которые наносят ущерб Украине. Мы это понимали достаточно давно, просто это лишний раз подтвердилось», — отметил эксперт.

Также в ситуации по освещению событий в Новоайдаре на Западе виден очередной пример применения условной свободы слова и цензуры в западных СМИ, добавил Денисов.

«Думаю, для всех очевидно, что адекватным было бы взвешенно оценивать подобные события. Но здесь мы видим совершенное отсутствие реакции на ситуацию», — обратил внимание эксперт.

Украинские боевики 28 января обстреляли из американских установок HIMARS больницы с мирными жителями в Новой Каховке Херсонской области и Новоайдаре Луганской народной республики. В последней в результате удара погибли 14 человек, еще 24 получили ранения.

В МИД РФ заявили, что обстрел больниц украинскими войсками является тяжким военным преступлением. Там также отметили отсутствие реакции на действия киевского режима со стороны США, НАТО и международных структур, которые должны дать беспристрастную оценку событиям.

В свою очередь российский омбудсмен Татьяна Москалькова обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека и в Международный комитет Красного Креста с требованием призвать украинские власти к соблюдению Женевской конвенции, запрещающей нападать на гражданские больницы.

Ранее 5-tv.ru показал эксклюзивные кадры последствий удара по больнице Новоайдара из РСЗО HIMARS.

-3° Атмосферное давление 758 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
69.34
0.21 75.41
0.08
🧙‍♀ Гороскоп на 29 января для всех знаков зодиака

Последние новости

21:06
Западу посоветовали не идти на поводу у интересов Киева
20:46
Захарова подколола финских коллег и опубликовала «компромат» на Хаависто
20:44
В аэропорту Могадишо в Сомали обстреляли российский вертолет
20:32
«Ест как не в себя»: за какие кулинарные пристрастия Валерия прогнала охранника
20:16
Разведчики спецназа уничтожили американский БТР М113 с боевиками ВСУ
20:00
Это и есть свобода слова? Почему западная пресса молчит после удара по больнице Новоайдара

Сейчас читают

ВС РФ «перемололи в пыль» очередную партию американского оружия на Украине
«Это превратилось в практику»: как остановить удары ВСУ по больницам
Кто сильнее? Военный эксперт сравнил российский Т-90М «Прорыв» и западные танки
Затягивать нельзя: аналитики перечислили шаги для завершения конфликта на Украине

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023