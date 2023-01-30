Готовность США к началу пандемии COVID-19 вызвала подозрения в Минобороны РФ

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 148

Начальника войск РХБЗ ВС РФ Кириллов: американский производитель разработал вакцины от коронавируса до начала пандемии

Фото, видео: Михаил Терещенко / ТАСС; 5-tv.ru

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Тема:
Эпидемия коронавируса Вакцина от COVID-19

Американский университет отработал сценарий пандемии за два месяца до официальных сообщений о появлении COVID-19.

Начальника войск РХБЗ ВС РФ Игорь Кириллов обратил внимание на высокую степень готовности американских производителей вакцин к пандемии новой коронавирусной инфекции. Во время брифинга Минобороны генерал-лейтенант объяснил необычное, казалось бы, совпадение.

«Складывается впечатление, что фармкомпании заблаговременно разработали вакцинные препараты, но не смогли быстро вывести их на рынок из-за специфичности вируса, что в последствии проявилось в низкой эффективности вакцинации и многочисленных побочных реакций», — объяснил он.

По словам Кириллова, еще за два месяца до первых официальных сообщений о появлении неизученного вируса в Китае университет Джона Хопкинса при поддержке фонда Билла Гейтса и Мелинды Гейтс провел в Нью-Йорке учения Event 201.

«В ходе этих мероприятий отрабатывались действия в условиях эпидемии ранее не известного коронавируса», — отметил начальник войск радиационной, химической и биологической защиты РФ.

Согласно легенде, которая была озвучена на учениях В США, вирус был передан от летучих мышей человеку через «промежуточного хозяина» — организм свиньи.

Российский военачальник заключил, что развитие пандемии COVID-19 по этому сценарию заставляет задуматься о преднамеренном характере и причастности Соединенных Штатов к появлению вируса, унесшего жизни миллионов людей по всему миру.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что самый заразный штам ковида «Кракен» будет доминировать в Москве уже к марту.

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