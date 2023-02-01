Байден пригрозил миру «худшей проблемой»: это страшнее ядерной войны

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Виктория Андреева
Виктория Андреева Виктория Андреева Журналист 33

Президент США считает, что текущая обстановка — еще не самый плохой вариант развития событий. Что на сей раз пришло в голову 80-летнему демократу?

Байден пригрозил миру «худшей проблемой»: это страшнее ядерной войны

Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP

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Тема:
Украинский кризис

Пожилой американский президент Джо Байден пригрозил миру серьезной катастрофой. Вот только заключается она, по его мнению, не в возможной ядерной войне, а в экологической катастрофе. 80-летнему демократу кажется, что на то есть очень веские причины.

«Это — главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — цитирует Байдена URA.RU.

Как выяснилось, тему резкой смены климата и возможного Армагеддона президент США обсуждал в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии. Его мысли, правда, разделяют не все. Вот, к примеру, сотрудник Белого дома при администрации бывшего американского лидера Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс постоянно твердит: США постоянно повышают вероятность ядерной войны, делая это специально, провоцируя оппонентов. В том числе Россию.

Политик уверен, что мир находится «буквально в наносекунде от ядерной катастрофы». И никакое глобальное потепление с этим, конечно же, не сравнится.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена президента Израиля назвала источник могущества США.

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