Байден пригрозил миру «худшей проблемой»: это страшнее ядерной войны
Президент США считает, что текущая обстановка — еще не самый плохой вариант развития событий. Что на сей раз пришло в голову 80-летнему демократу?
Фото: www.globallookpress.com / Chris Kleponis - Pool via CNP
Пожилой американский президент Джо Байден пригрозил миру серьезной катастрофой. Вот только заключается она, по его мнению, не в возможной ядерной войне, а в экологической катастрофе. 80-летнему демократу кажется, что на то есть очень веские причины.
«Это — главная экзистенциальная угроза человечеству, с которой мы когда-либо сталкивались, включая ядерное оружие», — цитирует Байдена URA.RU.
Как выяснилось, тему резкой смены климата и возможного Армагеддона президент США обсуждал в ходе мероприятия национального комитета Демократической партии. Его мысли, правда, разделяют не все. Вот, к примеру, сотрудник Белого дома при администрации бывшего американского лидера Рональда Рейгана Пол Крейг Робертс постоянно твердит: США постоянно повышают вероятность ядерной войны, делая это специально, провоцируя оппонентов. В том числе Россию.
Политик уверен, что мир находится «буквально в наносекунде от ядерной катастрофы». И никакое глобальное потепление с этим, конечно же, не сравнится.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что жена президента Израиля назвала источник могущества США.
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