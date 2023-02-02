Коллапс по-Техасски: шесть человек стали жертвами аварий из-за ледяного шторма

Ледяной шторм обрушился на штат Техас в США. Отменены тысячи авиарейсов, на дорогах — коллапс. Машины неуправляемо скользят по обледенелым эстакадам, то и дело врезаясь друг в друга. Жертвами массовых аварий стали шесть человек.

Также без света остались 70 тысяч жителей. Замерзшие деревья падают на высоковольтные линии, озаряя ночное небо яркими вспышками.