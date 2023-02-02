Коллапс по-Техасски: шесть человек стали жертвами аварий из-за ледяного шторма

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Техасский коллапс: тысячи американцев остались без света из-за обрушившегося на штат ледяного шторма, еще шесть человек стали жертвами спровоцированных непогодой аварий.

Фото, видео: www.globallookpress.com / Jens Büttner; 5-tv.ru

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Погода

Ледяной шторм обрушился на штат Техас в США. Отменены тысячи авиарейсов, на дорогах — коллапс. Машины неуправляемо скользят по обледенелым эстакадам, то и дело врезаясь друг в друга. Жертвами массовых аварий стали шесть человек.

Также без света остались 70 тысяч жителей. Замерзшие деревья падают на высоковольтные линии, озаряя ночное небо яркими вспышками.

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