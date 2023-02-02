«Урмарас? Правильно?»: Урсула фон дер Ляйен не справилась с украинским словом
Глава Еврокомисии Урсула фон дер Ляйен не смогла выговорить слово на украинском языке
Фото: © РИА Новости / Стрингер
Непроизносимым для председателя ЕК оказалось слово «громада».
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен во время выступления в Киеве хотела удивить присутствующих знанием украинского языка, но попытка оказалась неудачной.
Группа европейских комиссаров прибыла в столицу Украины 2 февраля. Цель визита — продемонстрировать поддержку страны и обсудить дальнейшее сотрудничество.
Выступая на брифинге, глава ЕК заявила, что уже 100 крупных городов Европы установили побратимские отношения с 36 украинскими территориями. Также она упомянула о небольших муниципалитетах Незалежной, пытаясь произнести на украинском языке слово «громада».
«Урмарас? Правильно? Нет? Ну вы поняли, что я имела в виду», — сказала Урсула фон дер Ляйен.
После паузы председатель Еврокомиссии попросила, чтобы ей объяснили, как правильно произносить это слово.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Урсула фон дер Ляйен оказалась в центре скандала из-за того, что огласила число потерь среди украинских военнослужащих.
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