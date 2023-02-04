Германия не нашла доказательств причастности РФ к атакам на «Северных потоках»

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Эльвира Михеева
Эльвира Михеева 28

Расследование инцидента ведется уже четыре месяца.

Германия не нашла доказательств причастности РФ к атакам на «Северных потоках»

Фото: Zuma\TASS /ТАСС

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Тема:
Северный поток

Немецкие правоохранители не нашли доказательств причастности РФ к атакам на «Северные потоки». Об этом накануне сообщило немецкое издание Welt am Sonntag со ссылкой на непрокурора страны Питера Франка.

«В настоящее время у немецких следователей нет доказательств того, что Россия стоит за взрывами на газопроводах «Северный поток – 1» и «Северный поток – 2», — заявил он.

Франк добавил, что для сбора доказательств были привлечены два немецких судна. Специалисты брали пробы воды, исследовали грунт и остатки трубопровода. Ни одного сомнительного факта, указывающего на Россию.

Между тем расследование инцидента продолжается.  Оценка доказательств дается по итогам судебно-медицинской экспертизы.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября прошлого года у датского острова Борнхольм в Балтийском море. Случившееся оценили как диверсию Швеция, Дания и Германия. Специалисты «Северного потока» Nord Stream AG назвали разрушения беспрецедентными и не смогли озвучить сроки ремонта газопроводов. Предположительно, он обойдется 500 миллионов долларов.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Мария Захарова прокомментировала слова Шольца о взрывах на «Северных потоках». 

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