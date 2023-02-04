Захарова про слова Шольца о взрывах на «Северных потоках»: «Есть, что скрывать»

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 26

МИД России: Шольц вынужден оправдываться, скрывая сведения о взрывах на «Северных потоках»

Захарова про слова Шольца о взрывах на «Северных потоках»: «Есть, что скрывать»

Фото: www.globallookpress.com / The Swedish Coast Guard

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Тема:
Северный поток

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Слова канцлера ФРГ Олафа Шольца о расследовании терактов на нитях газопровода «Северный поток» прокомментировала официальный представитель внешнеполитического ведомства РФ Мария Захарова.

Дипломат указала, что позиция немецкой стороны по расследованию диверсий двойственная. В Берлине постоянно заявляют о заинтересованности в результатах, однако некоторые действия и заявления руководства ФРГ, включая слова Шольца, показывают обратное.

Захарова подметила, что Германия затягивает начало расследования преступления и игнорирует письмо от российского правительства, в котором говорится о привлечении компетентных органов России и «Газпрома» к расследованию.

Также представитель российского МИДа заметила, что согласно публикациям немецких изданий, засекречивание властями расследования способствует недовольству политических сил ФРГ.

«В целом складывается впечатление, что Берлину есть что скрывать. Заявление Федерального канцлера ФРГ Шольца от 2 февраля 2023 года симптоматично — по сути, ему приходится уже оправдываться», — подчеркнула дипломат.

До этого Олаф Шольц заявлял, что ФРГ не выскажет свои предположения о виновных в теракте на «Северном потоке», пока не будет доказательств. Политик подчеркивал, что спекуляция на данной теме недопустима, а конкретные суждения будут тогда, когда у Германии будут «доказательства, которые сможет использовать каждый прокурор в ходе судебного разбирательства».

Ранее 5-tv.ru писал о том, как Шольцу спится после решений его кабмина.

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