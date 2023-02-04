От чего надо избавиться, чтобы жить дольше и лучше?

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Полина Долгова
Полина Долгова 153

Тревожность, токсичное окружение и фаст-фуд сокращают бодрые дни

От чего надо избавиться, чтобы жить дольше и лучше?

Фото: www.globallookpress.com / Sigrid Gombert

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Человек, который во всем видит негатив и навязывает его, уменьшает жизнь окружающих на 10%.

Разные ситуации в жизни каждого человека влияют на психическое и общее здоровье человека. Многие не задумываются, но это может привести к более серьезным заболеваниям. От чего нужно постараться избавиться, как можно скорее, так это: комплесы в детстве, тревога, фаст-фуд, токсичное окружение, отказ от сна и скупая интимная жизнь. Об этом пишет издание Rsute.ru

Комплексы в детстве

Личность человека начинает формироваться с самого раннего возраста, а к 12 годам происходит окончательное закрепление, поэтому многие привычки и комлексы остаются в памяти уже в этом возрасте. Это негативно влияет на здоровье, особенно если ребенок нуждается в любви и ласки. Если замечаются появление комлексов, то следует обратиться к психотерапевту. 

Тревожность

Продолжительность жизни зависит от многие факторов. Однако люди с тревожностью имеют проблемы с сердцем и сосудами, которые со временем могут привести к сильным заболеваниям и даже смерти. На уровень стресса влияет интернет и соцсети, поэтому их стоит использовать как можно меньше, если есть желание прожить дольше среднего.

Злоупотребление фаст-фудом

Фаст-фуды не только плохо влияют на пищеварение, но и сокращают продолжительность жизни. Многие считают, что полезная пища невкусная, но это далеко не так. К примеру, бутерброды с джемом и арахисовой пастой являются полезными продуктами и такой перекус способен продлить жизнь на целый час. Банан или печеный лосося продлевают жизнь на 13 минут. Но на этом не стоит зацикливаться, иначе это может привести к переживаниям и стрессу, что только негативно скажется на организме.

Токсичное окружение

Человек который во всем видит негатив и навязывает его, сокращает жизнь своего партнера на 10%. Поэтому нужно избавляться от токсичного окружения. 

Отказ от сна

Отказ от сна нарушает общее состояние человека и негативно влияет на здоровье. Лучше всего работа идет днем, а не ночью. Во время ночного сна вырабатывается 70% мелатонина, который необходим для эффективной работы организма. Если человека мучает бессоница, то следует обратиться к врачу, который назначит правильное лечение. 

Бедная интимная жизнь

Если у человека ненасыщенная интимная жизнь, то он может прожить на восемь лет меньше. А если человек часто занимается сексом. то у него снижается стресс, повышается иммунитет и уходят лишние калории.

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Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 86%
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