Какие города России могут попасть под обстрел ВСУ из-за дальнобойных ракет GLSDB

Если Запад поставит Киеву бьющие на 150 километров боеприпасы, то как далеко придется отодвигать зону безопасности?

Подобная ситуация, как под Угледаром — когда крупный узел обороны ВСУ охвачен полукольцом — складывается на нескольких участках фронта. По сути, весь Донбасс — это как гребенка с крупными зубьями, в выемках которой находятся узлы обороны.

Особенно это заметно под Артемовском, где город охвачен уже внушительной клешней. Одна ее часть дотянулась до стратегической трассы Константиновка — Артемовск, а с другой стороны, после освобождения населенных пунктов Благодатное, Сакко и Ванцетти, Николаевка, нацелилась на еще одну «магистраль снабжения» — автотрассу на Харьков.

Все громче на Украине звучат предложения оставить Артемовск. И со стороны спонсоров Киева та же мысль звучит в различных формулировках: «Придется вывести войска», «Надо изменить тактику», «Нужен баланс между политическими целями и военными». Это все ретранслируют ведущие западные СМИ.

Но Зеленский продолжает настаивать: «Бахмут (это украинское название Артемовска) будем оборонять». С оговоркой — сколько сможем. Очевидно он боится, что если отступит, то спонсоры могут отшатнуться. По крайней мере, от него самого. Кто будет делать ставку на слабого командующего?

Зеленский рассчитывает, что его спасут новые поставки западного оружия. Так, в Польше уже начинают тренироваться экипажи под немецкие танки Leopard. Обычно курс обучения пять месяцев, но для украинских танкистов программа рассчитана на пять недель.

Регулярные подачки усиливают аппетиты киевской элиты — они уже просят и самолеты, и флот, и даже ядерное оружие. Так щедро западные спонсоры пока не рискуют одаривать подопечных, но еще одну «красную линию» после танков, все-таки переступили. США пообещали в новых поставках, ракеты с дальностью поражения уже до 150 километров. Эти снаряды запускают те же установки HIMARS, которые прежде били на 80 километров.

То есть под прицелом окажется вся территория Донбасса и Новороссии, дотянется до Таганрога и северо-запад Крыма. Это если мерить от линии фронта. Если же учитывать и «старую», скажем так, границу, то в потенциально опасную зону попадают такие крупные центры как Брянск, Курск и Старый Оскол. Белгород уже в радиусе поражения HIMARS, как и другое ближнее приграничье.

На этой неделе на специальном совещании с правительством, кабмину президент поставил задачу поддержать местные власти, чтобы максимально быстро восстанавливать разрушенные здания, а Министерству обороны отдал приказ — обеспечить безопасность регионов.

«Я обращаю внимание коллег в правительстве и на местах. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества. Вернуть к нормальной работе объекты энергетик, тепловодоснабжения и так далее. Конечно, приоритетная задача — ликвидировать саму возможность обстрелов, но это дело уже военного ведомства», — сказал Владимир Путин.

Эту мысль президента позднее развил министр иностранных дел Сергей Лавров. Он сказал дословно: чем более дальнобойное оружие поставит Киеву Запад, тем дальше придется отодвигать зону безопасности для наших территорий.

То есть, если зона безопасности в 80 километров от нынешней линии фронта означает лишь выход на границы новых российских регионов, то радиус в 150 километров включает уже все Левобережье Днепра до Днепропетровска. А если мерить от Белгорода и Курска — в зону безопасности должны войти Харьков и Сумы. Как минимум.