Пансионат в Румынии накрыло двумя лавинами

Более 70 человек попали в снежную ловушку в румынских Карпатах — там сошли сразу две лавины. Одна из них накрыла отель. Сотрудники и постояльцы оказались заблокированы на высоте около двух тысяч метров.

Тонны снега повредили припаркованные автомобили, пострадал и сам пансионат. К этому часу большинство туристов уже эвакуировали.