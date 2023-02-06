СК РФ расследует факты применения ВСУ химического оружия
СК РФ расследует факты применения ВСУ химического оружия в Соледаре и Артемовске
Фото: © РИА Новости / Константин Михальчевский
В ДНР заявили о применении украинскими войсками химического оружия на артемовском и угледарском направлениях.
Следственный комитет РФ начал расследование по факту применения химического оружия Вооруженными силами Украины (ВСУ). Как сообщили следователи, власти Донецкой Народной Республики (ДНР) подтвердили, что ВСУ использовали химоружие с помощью беспилотников.
«Украинские войска с использованием беспилотных летательных аппаратов применили химическое оружие в направлении Соледара и Артемовска», — сообщили в надзорном ведомстве.
Российские военнослужащие в результате неоднократных химических атак чувствовали недомогание и характерные симптомы отравления. У некоторых бойцов наблюдалась тошнота, рвота и сильное головокружение.
«Следственный комитет России установит обстоятельства произошедшего, действиям всех причастных лиц будет дана правовая оценка», — заявили следователи.
Специальная военная операция России по защите Донбасса продолжается с 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин сообщил гражданам о ее начале после того, как власти ДНР и ЛНР обратились к стране с просьбой оказать им помощь в противостоянии агрессии киевского режима. Тогда украинская сторона усилила обстрелы жилых кварталов региона.
Ранее военный эксперт Юрий Кнутов в диалоге с 5-tv.ru объяснил, почему ВСУ опустились до использования химоружия.
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