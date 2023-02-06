«Началась истерика»: как ВСУ прогибаются под давлением российских войск

Военный эксперт Кнутов объяснил, почему ВСУ опустились до использования химоружия
Фото, видео: www.globallookpress.com / Michal Burza; 5-tv.ru
Украинские нацисты не выдерживают давления и ищут всевозможные способы остановки активного наступления ВС РФ.
В ДНР подтвердили факты использования ВСУ химического оружия. Военный эксперт Юрий Кнутов в беседе с 5-tv.ru рассказал, на каких направлениях сейчас идут главные столкновения российской и украинской стороны, и объяснил, почему противник опустился до использования запрещенного оружия.
Специалист сообщил, что для ВС РФ сейчас важны три направления — в районе Артемовска, Красного Лимана и Угледара. При этом, отмечает Кнутов, Артемовск остается приоритетным. Российские отряды обходят город с севера и юга, чтобы перерезать дорогу, по которой противнику подвозят боеприпасы. Эксперт добавил, что после этого будет возможно взять город.
По словам Кнутова, напряженную обстановку на артемовском направлении доказывает информация, которая просачивается в СМИ. Накануне полосы заполонили заголовки о применении химического оружия украинской стороной.
«У украинских формирований началась истерика, поэтому они пошли на чрезвычайную меру — химоружие. Оно относится к оружию особого поражения и запрещено всеми конвенциями», — прокомментировал специалист.
Кнутов отметил, что Россия продолжает занимать выгодные позиции. Освобождение небольших населенных пунктов — это пошаговое движение к окружению Артемовска. Военный эксперт заключил, что сейчас в городе действует одна дорога, которая постоянно простреливается российской артиллерией. Подвижки наблюдаются также под Северском и Угледарском, а давление нарастает на всех направлениях.
Ранее 5-tv.ru писал, что армия РФ готовится взять Артемовск в огневое кольцо.
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