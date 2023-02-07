Штурмовые группы ВДВ и артиллерия разгромили опорные пункты ВСУ — видео
Минобороны показало работу штурмовых групп ВДВ в ходе спецоперации на видео
Фото, видео: © РИА Новости / РИА Новости; 5-tv.ru
Бронетехнику ВСУ российские десантники чаще всего уничтожают из противотанковых комплексов. Снайперские позиции подавляют пулеметами.
Массированная поддержка артиллерии помогла подразделениям ВДВ разгромить огневые точки и опорные пункты ВСУ. В Минобороны рассказали подробности боя в зоне СВО.
Позиции противника штурмовые отряды выявляют с воздуха. Направление атак помогают корректировать беспилотники.
В ведомстве также рассказали, что бронетехнику десантники чаще всего уничтожают из противотанковых ракетных комплексов. А снайперские позиции противника подавляют пулеметные расчеты.
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