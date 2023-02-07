Бронетехнику ВСУ российские десантники чаще всего уничтожают из противотанковых комплексов. Снайперские позиции подавляют пулеметами.

Массированная поддержка артиллерии помогла подразделениям ВДВ разгромить огневые точки и опорные пункты ВСУ. В Минобороны рассказали подробности боя в зоне СВО.

Позиции противника штурмовые отряды выявляют с воздуха. Направление атак помогают корректировать беспилотники.

В ведомстве также рассказали, что бронетехнику десантники чаще всего уничтожают из противотанковых ракетных комплексов. А снайперские позиции противника подавляют пулеметные расчеты.