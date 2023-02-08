Британский полковник признал, что Путин был прав, говоря о военной слабости Запада
Отставной полковник Великобритании Бреттон-Гордон признал правоту Путина о слабости Запада
Фото: © РИА Новости / Павел Быркин
Власти страны частенько забывают о своей оборонной промышленности, однако ее развитие может помочь избежать разорения в будущем.
Бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон согласился со словами президента Владимира Путина о слабости Запада в военном и политическом отношении. Об этом военный из Великобритании написал в материале для газеты i news.
«Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий», — сообщил автор.
Он добавил, что Британия обладает блестящей оборонной промышленностью, о которой иногда забывает желающее сэкономить правительство страны. Для них в приоритете покупка техники иностранного производства.
«Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы», — подчеркнул Бретонн-Гордон.
Кроме того, по словам экс-полковника, британскую технику пора обновить. Так, в модернизации, в первую очередь, нуждается танк Challenger 2, который нужно усовершенствовать или заменить на совершенно новый.
В январе заместитель главы Минобороны Британии Алекс Чак сообщил о намерении Лондона поставить киевскому режиму танки Challenger 2 уже грядущей весной. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что тяжелая техника может быть доставлена на Украину до июня.
Также в Великобритании уже началась подготовка 10 тысяч военных. До конца года планируется увеличить их число еще на 20 тысяч.
Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Великобритании Риши Сунак предложит Киеву вооружение более дальнего действия.
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