Британский полковник признал, что Путин был прав, говоря о военной слабости Запада

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 50

Отставной полковник Великобритании Бреттон-Гордон признал правоту Путина о слабости Запада

Британский полковник признал, что Путин был прав, говоря о военной слабости Запада

Фото: © РИА Новости / Павел Быркин

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Тема:
Украинский кризис

Власти страны частенько забывают о своей оборонной промышленности, однако ее развитие может помочь избежать разорения в будущем.

Бывший полковник британской армии Хэмиш де Бреттон-Гордон согласился со словами президента Владимира Путина о слабости Запада в военном и политическом отношении. Об этом военный из Великобритании написал в материале для газеты i news.

«Последние несколько лет все разговоры сводились к сокращению численности солдат и танков из-за роста кибернетических и космических технологий», — сообщил автор.

Он добавил, что Британия обладает блестящей оборонной промышленностью, о которой иногда забывает желающее сэкономить правительство страны. Для них в приоритете покупка техники иностранного производства.

«Если мы продолжим дарить Украине оборудование и боеприпасы, то нужно развивать отечественную промышленность, чтобы поддерживать наши силы в будущем и пополнять запасы», — подчеркнул Бретонн-Гордон.

Кроме того, по словам экс-полковника, британскую технику пора обновить. Так, в модернизации, в первую очередь, нуждается танк Challenger 2, который нужно усовершенствовать или заменить на совершенно новый.

В январе заместитель главы Минобороны Британии Алекс Чак сообщил о намерении Лондона поставить киевскому режиму танки Challenger 2 уже грядущей весной. Министр обороны страны Бен Уоллес заявил, что тяжелая техника может быть доставлена на Украину до июня. 

Также в Великобритании уже началась подготовка 10 тысяч военных. До конца года планируется увеличить их число еще на 20 тысяч.

Ранее 5-tv.ru писал, что премьер Великобритании Риши Сунак предложит Киеву вооружение более дальнего действия.

Тема:
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