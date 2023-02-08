«Можно мне еще немного!» — Сунак выложил неоднозначную фотографию с Зеленским
В Тwittеr обсуждают неоднозначное фото Сунака с Зеленским
Фото: NEIL HALL / ТАСС
Пользователи сети пофантазировали на тему отношений Лондона и Киева. А вдруг их связывает нечто большее, чем деньги?
Визит президента Украины Владимира Зеленского в Лондон спровоцировал новую порцию мемов в социальных сетях. Украинский лидер встретился с премьером Британии Риши Сунаком, после чего второй опубликовал совместное фото в своем аккаунте в Twitter. Пользователей «прорвало» в комментариях.
Основные темы для шуток — военные потребности Зеленского, непринятие Сунака в роли премьера Великобритании и отношения между Киевом и Лондоном. Как известно, в каждой шутке есть доля правды, поэтому многие ответы подписчиков и напоминают мольбу остановиться.
«Мы все знаем это чувство, когда один идет на поцелуй, а другой — на объятия в конце свидания. Так неловко», — написал один пользователь о позе представителей двух стран на общем снимке.
Другой назвал Зеленского и Сунака мерзкими людьми, мошенниками и фальшивками. По его словам, первый — актер, а не политик, а второй — премьер-министр, не избранный на должность. Пользователь добавил, что оба «подводят свои страны».
«Зеленский: «Спасибо, но вы не настоящий премьер-министр, не так ли?“», — написал еще один юзер блогосферы.
Основная масса комментариев, конечно же, взывает власти Украины и Великобритании остановиться. Больше всего людей раздражает факт военной помощи, ведь все прекрасно понимают, что после очередного визита Зеленский уедет из гостей с «пакетом». Один из пользователей Twitter требует провести референдум, чтобы узнать мнение людей — желают ли они из своего кармана спонсировать киевский режим.
«Пожалуйста, сэр, можно мне еще немного!» — высмеял подписчик положение Зеленского.
«Сколько денег налогоплательщиков он хочет сейчас? Люди не могут оплатить свои счета, и он не будет рассматривать мирные переговоры?»;
«Спросите его, когда он намерен вернуть миллионы, которые он получил от британских налогоплательщиков»;
«У нас осталось что-нибудь, что мы могли бы им дать?»;
«Пришлите столик и пригласите их сесть», — высказались многие в комментариях.
Один из пользователей отметил, что Зеленскому должно быть приятно видеть лицо «парня на другом конце провода», из которого он то и дело вытягивает деньги.
«Отлично, Сунак, теперь мне нужен только трехзначный номер с обратной стороны карты», — заключил он свою юмореску.
В целом, настроение британцев более чем очевидно, они не желают с распростертыми руками встречать Зеленского и говорят ему «не добро пожаловать в Великобританию». Один мужчина отметил в комментариях, что главу Незалежной следовало бы арестовать за что-нибудь и экстрадировать в Россию.
Ранее 5-tv.ru писал, что в зоопарке Берлина появилось объявление про леопардов с политическим подтекстом.
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