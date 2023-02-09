Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона

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Денис Птицын
Денис Птицын Райтер редакции сайта Пятого канала 17

У украинского пилота не было ни шанса.

Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона

Фото: © РИА Новости

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Тема:
Спецоперация

Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона, сообщили в Минобороны РФ.

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Тема:
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