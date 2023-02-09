Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона
| В России 17
У украинского пилота не было ни шанса.
Фото: © РИА Новости
Средства ПВО России сбили украинский самолет Су-25 в районе Херсона, сообщили в Минобороны РФ.
Новость дополняется.
- 9 февр
- В СК РФ сообщили, что ВСУ мешают опознать иностранных наемников жуткими методами
- 9 февр
- СК РФ раскрыл подробности набора иностранных наемников в армию Украины
- 9 февр
- Российские спецслужбы предотвратили покушение на экс-сотрудника СБУ Прозорова
- 9 февр
- В Академии военных наук заявили, что Польша готовится к захвату части Украины
- 9 февр
- Власти Великобритании грубо ответили Киеву на требования об истребителях
- 9 февр
- Новую военную форму участников спецоперации показали на видео
- 9 февр
- В Брянской области система ПВО сбила десять беспилотников ВСУ за утро
- 9 февр
- Боевики ВСУ ударили из HIMARS по зданию бывшего кинотеатра в Донецке
- 9 февр
- Постпред РФ при ООН Небензя: западные танки «не сделают погоды» на Украине
- 9 февр
- Командир танка объяснил, почему Leopard не сравнится с Т-90М «Прорыв»
Читайте также
-2° 775 мм рт. ст.
93%
93%
71.58
0.69 76.83
0.92
0.69 76.83
0.92
Нашли ошибку?