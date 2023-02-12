Американский правозащитник назвал вторую цель США на Украине
Американский политик Барака: ФРГ является второй целью США на Украине после России
Фото: © РИА Новости / Денис Ворошилов
По-видимому, игры Вашингтона уже всем надоели, его буквально «сдают» с потрохами его же сограждане.
Вторая цель Штатов в украинском конфликте — ослабление Германии. Об этом в Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака. Так он прокомментировал данные о причастности американской стороны к теракту на нитях газопровода «Северный поток».
«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — написал Барака.
В конце сентября прошлого года на газопроводе обнаружили утечки. Заявлялось, что в момент происшествия зарегистрировали два мощных подрыва под водой. Несколько дней назад американский публицист Сеймур Херш обнародовал материал, где сказано, что взрывчатку под «Северным потоком» заложили американские водолазы якобы на учениях Североатлантического альянса, а активировала ее Норвегия.
Херш также подчеркивал, Белому дому это было нужно, чтобы вынудить немцев оказать Незалежной как финансовую, так и военную поддержку. В российском МИДе заверили, что США ожидают последствия после расследования Херша.
Ранее 5-tv.ru писал о том, почему расследования Херша убийственны для США.
- 12 февр
- Захарова призвала НАТО созвать экстренный саммит
- 11 февр
- В Китае призвали мир пересмотреть отношение к США из-за терактов на СП
- 10 февр
- Китай требует у США объясниться за теракт на «Северных потоках»
- 9 февр
- Правда глаза колет: обвинит ли Швеция США в подрыве «Северных потоков»
- 9 февр
- МИД Норвегии отверг обвинения в причастности к подрывам «Северных потоков»
- 9 февр
- Око за око? Как РФ будет отвечать США на подрыв «Северных потоков»
- 9 февр
- В МИД РФ предупредили о последствиях для США из-за взрывов на «Северных потоках»
- 9 февр
- Расследование теракта на «Северных потоках» остается на повестке у спецслужб РФ
- 9 февр
- Сеймур Херш удивился реакции журналистов в США на статью о подрыве «Северных потоков»
- 8 февр
- Американский журналист разоблачил тех, кто совершил теракт на «Северных потоках»
Читайте также
93%
-0.10 78.05
-0.27
Нашли ошибку?