По-видимому, игры Вашингтона уже всем надоели, его буквально «сдают» с потрохами его же сограждане.

Вторая цель Штатов в украинском конфликте — ослабление Германии. Об этом в Twitter написал американский правозащитник Аджаму Барака. Так он прокомментировал данные о причастности американской стороны к теракту на нитях газопровода «Северный поток».

«Я с самого начала говорил, что в войне, которую Штаты инициировали с Россией, Германия всегда была второй целью», — написал Барака.

В конце сентября прошлого года на газопроводе обнаружили утечки. Заявлялось, что в момент происшествия зарегистрировали два мощных подрыва под водой. Несколько дней назад американский публицист Сеймур Херш обнародовал материал, где сказано, что взрывчатку под «Северным потоком» заложили американские водолазы якобы на учениях Североатлантического альянса, а активировала ее Норвегия.

Херш также подчеркивал, Белому дому это было нужно, чтобы вынудить немцев оказать Незалежной как финансовую, так и военную поддержку. В российском МИДе заверили, что США ожидают последствия после расследования Херша.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему расследования Херша убийственны для США.