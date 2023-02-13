Экс-адвокат Ефремова назвал возможную причину отмены его прошения о смягчении наказания
Адвокат Васильев: Ефремов мог отказаться от ходатайства о смягчении наказания из-за неодобрения в колонии
Фото: www.globallookpress.com / Photoagency Interpress
У актера есть все шансы выйти из тюрьмы раньше отведенного срока, но для этого ему должны смягчить наказание. Пойдут ли на такие меры в суде?
Актер Михаил Ефремов, осужденный за убийство человека в ДТП, был приговорен к семи с половиной годам колонии. Позже он попросил суд смягчить наказание — изменить уголовный срок на принудительные работы. Однако сегодня Ефремов передумал и попросил отменить производство по его ходатайству.
Бывший адвокат Ефремова Владимир Васильев в беседе с 5-tv.ru объяснил, почему актер мог резко передумать.
«Полагаю, в колонии были против такого ходатайства Михаила Ефремова, поэтому в Алексеевский суд поступил отказ», — заявил адвокат.
Такая же версия была у юриста Александра Добровинского, которого лишили адвокатской лицензии после скандального дела по этому ДТП. Добровинский защищал семью мужчины, погибшего в аварии по вине Ефремова.
В июне 2020 года актер сел за руль пьяным и врезался в автомобиль, выехав на встречку.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что семья погибшего в ДТП с Ефремовым оценила его попытку освободиться.
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