Канада призвала своих граждан как можно скорее покинуть территорию Белоруссии

Ранее с таким призывам к своим гражданам обратились Франция и США.

Канада рекомендовала своим гражданам не посещать Белоруссию, а тем, кто сейчас находится на территории страны, незамедлительно покинуть ее и вернуться на Родину. Такая информация появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел Канады.

«Это обусловлено рисками выборочного применения местных законов, а также рисками, которые связаны с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной», — отмечено в заявлении.

В ведомстве отметили, что возможности посольства по оказанию консульских услуг в Белоруссии крайне ограничены и призвали граждан уезжать коммерческим путем. Гражданам, которые все же решатся остаться в Белоруссии, МИД рекомендовало отслеживать заслуживающие доверия источники новостей, ежедневно пересматривать личные планы безопасности, иметь запас лекарств и наличных денег и быть готовыми укрыться в безопасном месте.

К слову, совсем недавно с подобным заявлением к своим гражданам выступало МИД Франции. Там свои опасения связали с обострением конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска мобилизации.