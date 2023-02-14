Канада призвала своих граждан как можно скорее покинуть территорию Белоруссии

|
Мадлена Гришина
Мадлена Гришина Райтер редакции сайта Пятого канала 26

Правительство Канады призвало своих граждан избегать поездок в Белоруссию

Канада призвала своих граждан как можно скорее покинуть территорию Белоруссии

Фото: © РИА Новости / Виктор Толочко

Читайте нас в: Дзен Новости

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе

Ранее с таким призывам к своим гражданам обратились Франция и США.

Канада рекомендовала своим гражданам не посещать Белоруссию, а тем, кто сейчас находится на территории страны, незамедлительно покинуть ее и вернуться на Родину. Такая информация появилась на официальном сайте Министерства иностранных дел Канады.

«Это обусловлено рисками выборочного применения местных законов, а также рисками, которые связаны с вооруженным конфликтом между Россией и Украиной», — отмечено в заявлении.

В ведомстве отметили, что возможности посольства по оказанию консульских услуг в Белоруссии крайне ограничены и призвали граждан уезжать коммерческим путем. Гражданам, которые все же решатся остаться в Белоруссии, МИД рекомендовало отслеживать заслуживающие доверия источники новостей, ежедневно пересматривать личные планы безопасности, иметь запас лекарств и наличных денег и быть готовыми укрыться в безопасном месте.

К слову, совсем недавно с подобным заявлением к своим гражданам выступало МИД Франции. Там свои опасения связали с обострением конфликта на Украине.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что накануне посольство США призвало американцев срочно покинуть Россию из-за риска мобилизации.

Тема:
Обострение конфликта в Донбассе
12 февр
Разведчик рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
10 февр
МО РФ: российские войска сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины
10 февр
Российская артиллерия уничтожила позиции ВСУ под Авдеевкой
10 февр
Украинские СМИ вновь сообщают о взрывах в Кривом Роге и Харькове
10 февр
Иностранные спецслужбы нашли новый способ узнать данные об участниках СВО
10 февр
Украинские СМИ сообщили о взрывах в Харькове, Днепропетровске и Запорожье
10 февр
У Артемовска обнаружена группа зарубежных наемников в рядах ВСУ
10 февр
Не подберешься: все дороги возле Артемовска контролируются российскими войсками
10 февр
Винты поют, как струны: лучшее видео из зоны СВО за сегодня
9 февр
Российские войска нанесли серьезный удар по ВСУ на всех направлениях
Атмосферное давление 752 мм рт. ст.
Относительная влажность 93%
73.63
0.84 78.67
0.62
🧙‍♀ Гороскоп на 13 февраля для всех знаков зодиака

Последние новости

0:13
Новая операция: фигуристу Роману Костомарову ампутировали кисти рук
0:00
Канада призвала своих граждан как можно скорее покинуть территорию Белоруссии
23:44
Не уйти, не спастись, не скрыться: как вертолеты Ка-52 помогают освобождению Донбасса
23:30
«Это великолепно!» — экс-глава Пентагона Эспер восхитился убийством Дугиной
23:19
«Хочется закрыться от всего»: Бородина пожаловалась на кризис накануне 40-летия
23:11
«Недоработанный»: почему Индия не купит новый американский истребитель F-35

Сейчас читают

Вирусолог Чепурнов: холера не представляет опасности для России
Биолаборатории, оружие и диверсии: какие тайны раскрыл экс-глава Пентагона Эспер Лексусу и Вовану
Медсестра рассказала о тяжелом эмоциональном состоянии Романа Костомарова после ампутации
«Не смотрите!» — Как возлюбленная Петрова пережила его экранную измену

Новости СМИ2

Новости партнеров

Интересные материалы

Видео: каким трем знакам зодиака повезет в любви в 2023 году
Кому категорически нельзя бутерброды с красной икрой
Видео: прогноз на 2023 год для всех знаков — гадание на таро
Общий гороскоп для всех знаков зодиака на зиму 2022 — 2023