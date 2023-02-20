Как отметить Масленицу без вреда для здоровья

Блины — жирная, тяжелая пища. Как правильно подготовиться к недельному застолью?

Начинается масленичная неделя, а это значит, что обязательным блюдом на столе в эти дни будут блины. Тонкие, пышные, большие, маленькие — все они вкусны так же, как и вредны. Ведь блины это жирная, жареная еда. Но это не значит, что от нее нужно отказаться вовсе. Эндокринолог Елена Киселева в беседе с «Российской газетой» поделилась простыми советами, которые помогут легче перенести масленичную неделю.

Как подготовиться к блинному застолью

Во-первых, не стоит голодать и устраивать «разгрузочные дни» перед трапезой. Так вы повысите шанс сорваться и переесть. Питаться в эту неделю лучше легкими нежирными блюдами: крупами, овощами, молочкой.

Во-вторых, эндокринолог советует за два часа до застолья организовать перекус — выпить стакан кефира, добавив туда ложку отрубей. Это поможет приглушить чувства голода.

В-третьих, пейте воду. Это важно и до, и после застолья.

И четвертый совет, для самых отчаянных: пожуйте семена тмина или цедру лимона, чтобы умерить аппетит.

Как сделать блины наиболее полезными

Вместо обычной муки можно использовать гречневую, рисовую или амарантовую. Для меньшей калорийности и жирности можно уменьшить количество сахара и масла.

«Предпочтение стоит отдавать белковым нежирным начинкам: творог, сыр, слабосоленая рыба», — отметила Елена Киселева.

При этом начинка из жирной рыбы и икры будет слишком тяжелой, так же как и сладкие начинки, в которых много быстрых углеводов.

Если все-таки переели блинов, выпейте пищеварительные ферменты и устройте разгрузочный день. При этом врач советует воздержаться от блинной трапезы людям с заболеваниями пищеварительного тракта, проблемами с печенью, сахарным диабетом и лишним весом.

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