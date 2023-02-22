США планируют ввести санкции против 200 граждан и организаций России
WSJ: США планируют ввести санкции против 200 россиян и организаций на текущей неделе
Фото: www.globallookpress.com / Christian Ohde
По данным американских журналистов, под ограничениями могут оказаться губернаторы, правительственные служащие из РФ и их семьи.
США уже на этой неделе могут ввести новые санкции против 200 физических и юридических лиц из России. Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на данные осведомленного источника.
Газета заявляет, что в ожидающемся санкционном списке могут оказаться «ряд российских губернаторов и члены семей российских правительственных служащих». Также в перечень войдут, вероятно, предприятия, так или иначе связанные с военно-промышленным комплексом, и компании, производящие сопутствующие материалы. Кроме того, рестрикции коснутся технологических проектов и «сетей, задействованных в уклонении от санкций».
Авторы статьи, цитируя информатора, подчеркивают, что США и их партнеры из Европы продолжают поиск способов лишить Москву «доступа к важнейшим материалам, предназначенным для укрепления ее оборонного и технологического секторов».
С первых дней спецоперации по защите Донбасса Штаты и страны-участницы НАТО поддерживают киевский режим и предпринимают попытки ослабить Россию. Американские власти поставляют Украине военную технику, оружие и боеприпасы на миллиарды долларов. Москва не раз обращала внимание на проблему накачивания Украины вооружениями — такими действиями Запад лишь затягивает и усугубляет конфликт.
Ранее, писал 5-tv.ru, за такую же позицию по украинскому кризису получил серию оскорблений венгерский премьер-министр Виктор Орбан. Нежелание вмешиваться в сторонний вооруженный конфликт глава МИД Словакии Растислав Качер назвал «нехристианским».
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