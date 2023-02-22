Российские войска пресекли попытку атаки украинской армии в ЛНР
Марочко сообщил о пресечении попытки ВСУ контратаковать на краснолиманском направлении
Фото: © РИА Новости
Противник попытался создать на местности краснолиманского направления «огневой мешок», чтобы атаковать сразу с двух или трех сторон.
Вооруженные силы (ВС) РФ пресекли попытку контратаки украинских военнослужащих на краснолиманском направлении. Об этом РИА Новости рассказал подполковник Народной милиции ЛНР в отставке Андрей Марочко.
По его словам, наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на этой территории было сорвано упреждающими ударами.
«Украинские боевики предприняли действия наступательного характера с районов населенных пунктов Стельмаховка, Мясожаровка и Андреевка, пытаясь охватить наши позиции, которые были отбиты у противника ранее», — рассказал Андрей Марочко.
Батальонно-тактическая группа украинской армии пыталась создать «огневой мешок» на определенной местности краснолиманского направления, чтобы вести по нему массированный удар с двух или трех сторон. Благодаря работе на упреждение российские военнослужащие не позволили ВСУ сделать этого.
На прошлой неделе Андрей Марочко сообщал, что украинская армия усиливает оборону в направлении Славянска и Красного Лимана. Туда направляют подразделения войск из-под Херсона и Харькова.
Ранее 5-tv.ru писал, что боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев.
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