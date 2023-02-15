Марочко: боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев

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Виктор Резнов
Виктор Резнов 79

Похоже, украинские радикалы и вправду считают, что в боевых действиях все средства хороши.

Марочко: боевики ВСУ начали минировать тела своих сослуживцев

Фото: Reuters / STRINGER

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Тема:
Спецоперация

Боевики Вооруженных сил Украины (ВСУ), отступая с позиций, минируют трупы своих сослуживцев. Об этом в эфире федерального телеканала сообщил военный эксперт Луганской народной республики (ЛНР) Андрей Марочко.

«Наши все военнослужащие отмечают факт, что они минируют местность после отхода, позиции, причем минируют даже трупы своих побратимов», — сказал отставной подполковник.

Он добавил, что войска РФ продолжают наступать в районе Кременной. В декабре была информация, что украинские радикалы минируют правый берег Днепра под Херсоном, из-за чего гибнет мирное население.

Осенью 2022 года сапер РФ говорил, что на авдеевском направлении ВСУ устанавливают мины под тела убитых неонацистов. Спецоперация по защите Донбасса, начатая в феврале прошлого года, продолжается. Жители региона не признали итоги госпереворота, устроенного на Украине в 2014 году. Конечная цель российских войск — демилитаризация и денацификация Украины.

В начале 2022 года, 24 февраля, президент РФ Владимир Путин выступил с обращением к нации и объявил о начале спецоперации по защите Донбасса. Российский лидер подчеркивал, что ВСУ возобновили массированные обстрелы жилых кварталов ЛНР и ДНР. Попытки урегулировать конфликт путем дипломатии Киев проигнорировал, поэтому Россия решила оказать самопровозглашенным республикам военную поддержку. США, страны ЕС и НАТО представили миротворческую миссию как «вторжение» и фактически объявили РФ войну.

Ранее 5-tv.ru писал о том, почему ВСУ придется экономить боеприпасы.

Тема:
Спецоперация
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